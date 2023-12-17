Инфантино о коррупции в ФИФА: «Есть большая зависть, и это серьезная болезнь. До меня журналисты писали об ускользающих миллионах. Теперь этого нет»

Джанни Инфантино считает, что образ ФИФА под его руководством изменился.

Президент ФИФА признался, что не читает медиа, но полагает, что после его прихода на пост руководителя организации ее стали считать менее коррумпированной.

«Есть большая зависть. А зависть – это серьезная болезнь.

До того, как я стал президентом ФИФА, журналисты разбивали здесь лагеря, прямо перед штаб-квартирой ФИФА, и писали о миллионах, ускользающих по коррупционным каналам. Теперь этого нет», – сказал .

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