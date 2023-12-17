Инфантино о коррупции в ФИФА: «Есть большая зависть, и это серьезная болезнь. До меня журналисты писали об ускользающих миллионах. Теперь этого нет»

Теги ФИФА Джанни Инфантино деньги Футбол

Джанни Инфантино считает, что образ ФИФА под его руководством изменился.

Президент ФИФА признался, что не читает медиа, но полагает, что после его прихода на пост руководителя организации ее стали считать менее коррумпированной.

«Есть большая зависть. А зависть – это серьезная болезнь.

До того, как я стал президентом ФИФА, журналисты разбивали здесь лагеря, прямо перед штаб-квартирой ФИФА, и писали о миллионах, ускользающих по коррупционным каналам. Теперь этого нет», – сказал Инфантино.

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17 комментариев
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«До меня журналисты писали об ускользающих миллионах. Я их услышал, и теперь они не ускользают, а остаются в моём кармане»
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Конечно всё изменилось

Теперь миллиарды
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Мои руки чисты. Для всего остального есть мастеркард
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Одни воруют, а все остальные им завидуют?
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ускользнули, получается
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Джанни, сынок, помни: этот мыльный мир мокр и скользок! Не дай ни одному из них 🍋 ускользнуть!
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Теперь этого нет. Нет журналистов?:)))
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До меня журналисты писали об ускользающих миллионах. Теперь нет журналистов
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Теперь частички миллионов уползают в карман журналистов
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