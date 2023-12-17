«Ливерпуль» – огромный фаворит матча с «Манчестер Юнайтед», а БЕТСИТИ страхует ставку на 3000 рублей!

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Ставки на спорт Эрик тен Хаг Ставки на футбол натив Футбол

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ.

Последняя поездка на «Энфилд» в марте закончилась на «Юнайтед» кошмаром с 7 пропущенными мячами, а в 2022-м «Ливерпуль» выиграл дома 4:0. Кроме того, «МЮ» приедет в Ливерпуль с огромным числом травмированных, а Бруну Фернандеш не сыграет из-за дисквалификации.

В воскресном матче лидер АПЛ выступает огромным фаворитом – 1.35 против 8.60 на команду Эрика тен Хага и 6.10 на ничью! За линию «тотал больше 3» дают кэф лишь 1.45 – очевидно, букмекеры снова ждут много голов (Пол Мерсон, например, предзаказал легкие 3:0).

Компания БЕТСИТИ приготовила к центральному матчу тура в АПЛ приятный подарок – страховку ставки 3000 рублей! 
 
 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если судить по статистике Ливерпуль фаворит. Кроме того в МЮ Магуайр, Шоу травмированы, Бруну дисквалификацирован. А у Ливерпуля хот имеются травмированные, на всех позициях достаточно хороших игроков. Тем более игра проходит на поле Ливерпуля.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий