«Ливерпуль» – огромный фаворит матча с «Манчестер Юнайтед», а БЕТСИТИ страхует ставку на 3000 рублей!

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ.

Последняя поездка на «Энфилд» в марте закончилась на «Юнайтед» кошмаром с 7 пропущенными мячами, а в 2022-м «Ливерпуль» выиграл дома 4:0. Кроме того, «МЮ» приедет в Ливерпуль с огромным числом травмированных, а Бруну Фернандеш не сыграет из-за дисквалификации.

В воскресном матче лидер АПЛ выступает огромным фаворитом – 1.35 против 8.60 на команду Эрика тен Хага и 6.10 на ничью! За линию «тотал больше 3» дают кэф лишь 1.45 – очевидно, букмекеры снова ждут много голов (Пол Мерсон, например, предзаказал легкие 3:0).

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