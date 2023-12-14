В Омске пройдет всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей».

20 декабря 2023 года в Омске на территории спортивной школы «Красная звезда» пройдет всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей».

В фестивале принимают участие воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров, дети из неполных и неблагополучных семей.

Отдельной категорией детей, которые являются гостями и участниками фестиваля – это дети с ОВЗ. Для них будет специально проводится «Звездный матч».



Церемония открытия запланирована на 11:30, когда дети и почетные гости вместе объявят о начале фестиваля, а легендарный советский вратарь Ринат Дасаев правильно настроит детей на футбол. После церемонии открытия, юных футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти» развлекательная программа и многое другое.

Кульминацией фестиваля будет гала-матч, где каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим чемпионом, сразившись с командой профессиональных футболистов.

В состав команды профессиональных футболистов войдут звезды российского футбола: Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев. Футбольные звезды вместе с легендарным советским вратарем Ринатом Дасаевым с удовольствием поддержат и вдохновят юных футболистов.

Приглашаем всех желающих посетить этот замечательный фестиваль и поддержать детей. Давайте вместе создадим атмосферу радости, поддержки и надежды, чтобы каждый ребенок почувствовал себя настоящим победителем.

Мероприятие, организованное благотворительным фондом «Ветер Добрых Перемен» пройдет при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и под эгидой РФС.

Фестиваль объединит 10 российских регионов и в каждом из них станет ярким праздником для детей, увлеченных футболом, но в настоящее время оказавшихся в

трудных жизненных ситуациях. Один из фестивалей уже прошел в Саранске в ноябре 2023 года.

Более подробная информация о фестивале представлена на официальном сайте.