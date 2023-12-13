ЦСКА и «Нетология» запускают образовательную программу про спортивный маркетинг

Теги ЦСКА Кирилл Брейдо Футбол

ПФК ЦСКА вместе с образовательной платформой «Нетология» запускают проект, в котором специалисты футбольного клуба будут делиться своими знаниями и опытом с теми, кто хочет работать в футбольной сфере.

На занятиях расскажут о том, как функционирует клуб за пределами поля, на чем строится работа отдельных департаментов и что нужно сделать, чтобы попасть на работу в футбольный клуб.

Старт – уже 14 декабря. В этот день пройдет бесплатный мастер-класс на тему «Маркетинг и PR в спорте: как продвигать клуб, матчи и спортсменов». Об этом и многом другом расскажет директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо.

Регистрация на мастер-класс доступна на официальном сайте.

Опубликовал Sports.ru

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    1 комментарий
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    ЦСКА много хороших дел и вообще полезного делает, но кроме самого футбола
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