Радимов о 10-м месте «Ростова»: «В прошлом году смеялись над словами Карпина про «задача – не вылететь», и вот откат в результатах»

Владислав Радимов оценил 10-е место «Ростова» после 18 туров Мир РПЛ.

«Единственная команда, играющая почти без легионеров. В прошлом году смеялись над словами про «задача – не вылететь», и вот в этом сезоне произошел откат в результатах.

При этом команда гнет свою линию – в сложнейших обстоятельствах, с трудной логистикой, продолжает раскрывать молодежь», – написал экс-игрок сборной России.

В прошлом сезоне « » занял в 4-е место.

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