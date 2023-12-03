Шансы «Зенита» на победу в полтора раза выше, чем у «Локо». А вас ждет бонус до 7000 рублей

Матч «Локомотив» – «Зенит» должен стать центральным в 17-м туре чемпионата России.

Петербургская команда подходит к важной игре в статусе лидера. Недавно «Зениту» удалось опередить «Краснодар». Но удержать 1-е место будет не так просто. В этом сезоне «Зенит» уже встречался с «Локомотивом» и проиграл на своем поле со счетом 1:2. То поражение не забыто, хоть петербургская команда и считается фаворитом в преддверии выездного матча…

BetBoom дает коэффициент 2,12 на победу гостей. Шансы «Локомотива» котируются примерно в полтора раза ниже, зато коэффициент на успех москвичей куда более заманчивый – 3,39.