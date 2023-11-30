Сметанин о поражении «Зенита» в Кубке: «Лев не отскочил – оказался травоядным. А «Динамо» сыграло как настоящий хищник»

Андрей Сметанин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом».

Московская команда обыграла петербургскую в 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:0).

«Лев не отскочил! В третий раз за год!

Как я и сказал перед игрой, зенитовский лев оказался травоядным. А «Динамо» сыграло как настоящий хищник», – сказал бывший вратарь «Динамо».

Андрей Сметанин: «У «Зенита» никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо»

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