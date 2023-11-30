Мостовой о стажировке зимой: «Все разъезжаются – где я такие деньги возьму, чтобы в Эмираты лететь? Кто-то в Москве все равно останется»

Александр Мостовой рассказал, что должен будет пройти стажировку зимой.

– Зимой планируется какая-то стажировка. Но пока не думали, где будем.

Зимой труднее [договориться], потому что все разъезжаются, два с половиной месяца будет перерыв. Так что не об этом пока думаем.

– Но у вас приоритет – остаться в Москве?

– Конечно.

– Большинство клубов улетит на сборы в Турцию, ОАЭ или Катар.

– Кто-то в Москве все равно останется.

– Вы не думали слетать в условную Турцию на сборы?

– Нет, в Турцию не планирую.

– Может быть, в Эмираты?

– Это вообще кошмар. Дорого. Я же не действующий футболист или тренер. Где я такие деньги возьму, чтобы в Эмираты лететь? – сказал .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!