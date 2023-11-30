Мостовой о стажировке зимой: «Все разъезжаются – где я такие деньги возьму, чтобы в Эмираты лететь? Кто-то в Москве все равно останется»
Александр Мостовой рассказал, что должен будет пройти стажировку зимой.
– Зимой планируется какая-то стажировка. Но пока не думали, где будем.
Зимой труднее [договориться], потому что все разъезжаются, два с половиной месяца будет перерыв. Так что не об этом пока думаем.
– Но у вас приоритет – остаться в Москве?
– Конечно.
– Большинство клубов улетит на сборы в Турцию, ОАЭ или Катар.
– Кто-то в Москве все равно останется.
– Вы не думали слетать в условную Турцию на сборы?
– Нет, в Турцию не планирую.
– Может быть, в Эмираты?
– Это вообще кошмар. Дорого. Я же не действующий футболист или тренер. Где я такие деньги возьму, чтобы в Эмираты лететь? – сказал Мостовой.
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Учительница на уроке: - "А сейчас, дети, давайте зачитаем ваши сочинения про зиму. Вовочка, начинай."
Вовочка: "Зима. Холодно. Река. Замёрзла. На реке волки ###### (занимаются сексом)"
Учительница: "Вова, что ты такое говоришь, ну неудобно же..."
Вовочка: "Конечно неудобно, лапы-то разъезжаются !"