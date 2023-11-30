Мостовой о стажировке зимой: «Все разъезжаются – где я такие деньги возьму, чтобы в Эмираты лететь? Кто-то в Москве все равно останется»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал, что должен будет пройти стажировку зимой.

– Зимой планируется какая-то стажировка. Но пока не думали, где будем.

Зимой труднее [договориться], потому что все разъезжаются, два с половиной месяца будет перерыв. Так что не об этом пока думаем.

– Но у вас приоритет – остаться в Москве?

– Конечно.

– Большинство клубов улетит на сборы в Турцию, ОАЭ или Катар.

– Кто-то в Москве все равно останется.

– Вы не думали слетать в условную Турцию на сборы?

– Нет, в Турцию не планирую.

– Может быть, в Эмираты?

– Это вообще кошмар. Дорого. Я же не действующий футболист или тренер. Где я такие деньги возьму, чтобы в Эмираты лететь? – сказал Мостовой.

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22 комментария
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На шампунь то не хватает...
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чеканить толком не умеют, а по Эмиратам ездят, - пожаловался Царь
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У абаскаля одолжи
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Ответ Nik-17
Как у игрока столько лет игравшим на высочайшем уровне нет денег на билеты? Может не такой уж высокий уровень был?
справедливости ради, когда Мостовой играл, зарплаты были значительно меньше нынешних
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Царю в Эмиратах делать нечего, там же шейхи.
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Ответ Bartez1986
чеканить толком не умеют, а по Эмиратам ездят, - пожаловался Царь
Можно стрим по чеканке сделать, сбор пойдет на Эмираты.
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Ответ onegin2007
На шампунь то не хватает...
Зачем шампунь, он пивом моет
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О, анекдот вспомнил про разъезжаются.
Учительница на уроке: - "А сейчас, дети, давайте зачитаем ваши сочинения про зиму. Вовочка, начинай."
Вовочка: "Зима. Холодно. Река. Замёрзла. На реке волки ###### (занимаются сексом)"
Учительница: "Вова, что ты такое говоришь, ну неудобно же..."
Вовочка: "Конечно неудобно, лапы-то разъезжаются !"
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Ответ Nik-17
Как у игрока столько лет игравшим на высочайшем уровне нет денег на билеты? Может не такой уж высокий уровень был?
Уровень был высокий, но только видимо не в плане мозгов
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Как у игрока столько лет игравшим на высочайшем уровне нет денег на билеты? Может не такой уж высокий уровень был?
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То у него на обучение нет денег, теперь на стажировку. Самый бедный нашелся.
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Саша, начни с настольного варианта футбола.
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Ответ Максим Столбов
На Эмираты денег нет, на алкоголь есть. Ничего нового
Откуда инфа что он бухает? Ты его с Шалимовым может быть спутал?!
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слова не Царя, а какого-то министра финансов...с подданных собери, ты же играл в народной, самой популярной и любимой команде, за которую болеют 300 млн и это только в восточной европе
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Ну реально не смешно уже, из принца в попрошайку превратился
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Ну реально не смешно уже, из принца в попрошайку превратился
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Как он стажируется, таким и тренером будет
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Ответ Nik-17
Как у игрока столько лет игравшим на высочайшем уровне нет денег на билеты? Может не такой уж высокий уровень был?
да уж считай лет 20 почти назад закончил
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Вместо кокаина можно. Недельку перерыв, эмираты, потом чистенький опять пылесосить может и давать интервью матчу.
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