«Марсель» на 1-м месте, «Аякс» проваливает сезон. Поставить на «Олимпик» можно с 1.63

«Марсель» примет «Аякс» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Олимпик» занимает 1-е место в таблице и подходит к домашнему матчу в статусе явного фаворита. БЕТСИТИ предлагает поставить на победу марсельского клуба с коэффициентом 1.63.

Для «Аякса» первая часть сезона получилась провальной. Команда замыкает таблицу в группе B. Это значит, что «Аяксу» необходимо собраться и выиграть на поле «Марселя»! Получится ли? БЕТСИТИ дает очень большой коэффициент на победу гостей – 5.30.

Можно положиться на фаворита или поступить наоборот… В любом случае БЕТСИТИ застрахует вашу ставку на 3000 рублей!