Семак о трансферных новостях: «Человек 20 должны пополнить «Зенит»! Слухов много, но не нужно их комментировать»

Сергей Семак не стал комментировать трансферные слухи, касающиеся «Зенита».

«По поводу трансферных новостей – человек 20 должны пополнить «Зенит»!

Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость – усилимся», – сказал главный тренер сине-бело-голубых.

Зимнее трансферное окно в России откроется 25 января 2024 года, а закроется 22 февраля.

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