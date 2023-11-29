Семак о трансферных новостях: «Человек 20 должны пополнить «Зенит»! Слухов много, но не нужно их комментировать»
Сергей Семак не стал комментировать трансферные слухи, касающиеся «Зенита».
«По поводу трансферных новостей – человек 20 должны пополнить «Зенит»!
Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость – усилимся», – сказал главный тренер сине-бело-голубых.
Зимнее трансферное окно в России откроется 25 января 2024 года, а закроется 22 февраля.
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Инсайдер-журналистс Иван Карпов:
В скором времени Зенит пополнят порядка 20 бразильцев, купят их за 15 тысяч реалов каждого и получать они будут по 8 миллионов долларов в год каждый, плюс бонусы и премиальные
Медведев: Ни слова больше!
такие 😂
Ну и насчёт Вендела спорно, после отпуска очень быстро форму набрал.
Меня вот Семак устраивает. Видно, как он растёт, как из любого состава делает чемпионскую команду.