Семак о трансферных новостях: «Человек 20 должны пополнить «Зенит»! Слухов много, но не нужно их комментировать»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак не стал комментировать трансферные слухи, касающиеся «Зенита».

«По поводу трансферных новостей – человек 20 должны пополнить «Зенит»!

Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость – усилимся», – сказал главный тренер сине-бело-голубых. 

Зимнее трансферное окно в России откроется 25 января 2024 года, а закроется 22 февраля.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
30 ноября
Инсайдер-журналистс Иван Карпов:
В скором времени Зенит пополнят порядка 20 бразильцев, купят их за 15 тысяч реалов каждого и получать они будут по 8 миллионов долларов в год каждый, плюс бонусы и премиальные
+41
-5
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Saint-P
Ответ Spaten
Комментарий скрыт
На твоем месте я бы вообще перестал шутить, может сойдешь за нормального
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Ответ иван кочубей
лучше одного тренера взять
у Зенита отличный тренер
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ ЦСКА1960
Комментарий скрыт
А вот владелец ЦСКА государственный банк ВЭБ и игроков покупает за картоху и зарплату им платит брюквой...
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Семак: Зенит должны пополнить 20 человек.
Медведев: Ни слова больше!
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ </c/>
можно конкурентов опустить на игроков, лично я готов отдать зениту Джикию и Маслова...
Зачем ты их забрал?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша
Ответ ЦСКА1960
Комментарий скрыт
а вам и с деньгами не решить что за фукусы
такие 😂
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Ответ иван кочубей
тогда 20 игроков брать , эти не подходят Богданычу.
Тебе нужно табличку "САРКАЗМ" показывать?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyGerodot
Да, как сказал в одном из последних вью Семак, Зенит сейчас не в лучшей форме. Он прямо сказал, что одной из причин того, что Зенит подсел, является потеря мотивации. Можно предположить, что это относится в первую очередь к ведущим игрокам - Венделу и Клаудиньо. Вендел позволил себе надолго задержаться в отпуске, Клауд перестал особенно стараться и иногда его просто не заметно на поле. Причин несколько, но немалую долю их составляет уход Малкома, благополучный для него. Малком феерит в своей новой команде (у него 10+7 в 21 матче), играет в почёте, тепле и не на заснеженных полях, за ним нет персональной охоты с риском получить травму, платят ему тоже хорошо. Как ни жаль, но этих ребят нужно продавать сразу как только скауты найдут замену.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Холст Мольбертович
Ответ Циник Петербургский
А вот владелец ЦСКА государственный банк ВЭБ и игроков покупает за картоху и зарплату им платит брюквой...
Овсом же)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ol Iva
Ответ MyGerodot
Да, как сказал в одном из последних вью Семак, Зенит сейчас не в лучшей форме. Он прямо сказал, что одной из причин того, что Зенит подсел, является потеря мотивации. Можно предположить, что это относится в первую очередь к ведущим игрокам - Венделу и Клаудиньо. Вендел позволил себе надолго задержаться в отпуске, Клауд перестал особенно стараться и иногда его просто не заметно на поле. Причин несколько, но немалую долю их составляет уход Малкома, благополучный для него. Малком феерит в своей новой команде (у него 10+7 в 21 матче), играет в почёте, тепле и не на заснеженных полях, за ним нет персональной охоты с риском получить травму, платят ему тоже хорошо. Как ни жаль, но этих ребят нужно продавать сразу как только скауты найдут замену.
Только вот замену им найти далеко не просто, учитывая не только деньги, за которые их брали, но и то, что такие замены могут и не выстрелить так, как эти ребята.
Ну и насчёт Вендела спорно, после отпуска очень быстро форму набрал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mixet.spb
Ответ jayokocha
Сергей, твой футбол невозможно смотреть, кого бы тебе не купили
Так не смотри. Заведи семью, детей
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DiZ0893
Так и запишем 20 человек✍️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MAXIMum1
Ответ Владислав88
Главное усилиться новым тренером, этому уже никакое усиление не поможет.
Что ты доколупался до Семака. Везде, где только возможно на него наезжаешь.
Меня вот Семак устраивает. Видно, как он растёт, как из любого состава делает чемпионскую команду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав88
Главное усилиться новым тренером, этому уже никакое усиление не поможет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
иван кочубей
Ответ Владислав88
Главное усилиться новым тренером, этому уже никакое усиление не поможет.
было закинь на Дзюбу, потом отдай Малкому, а теперь идей нет, на кладбище и то веселей. Команда забита средним шлаком, а бразилы с Барриосом балду гоняют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор
Ответ MyGerodot
Да, как сказал в одном из последних вью Семак, Зенит сейчас не в лучшей форме. Он прямо сказал, что одной из причин того, что Зенит подсел, является потеря мотивации. Можно предположить, что это относится в первую очередь к ведущим игрокам - Венделу и Клаудиньо. Вендел позволил себе надолго задержаться в отпуске, Клауд перестал особенно стараться и иногда его просто не заметно на поле. Причин несколько, но немалую долю их составляет уход Малкома, благополучный для него. Малком феерит в своей новой команде (у него 10+7 в 21 матче), играет в почёте, тепле и не на заснеженных полях, за ним нет персональной охоты с риском получить травму, платят ему тоже хорошо. Как ни жаль, но этих ребят нужно продавать сразу как только скауты найдут замену.
Ссылочку, на слова о потере мотивации в студию!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор
Ответ Andrey Saint-P
На твоем месте я бы вообще перестал шутить, может сойдешь за нормального
Вот это вряд ли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
иван кочубей
Ответ Dark.Babysitter
Тебе нужно табличку "САРКАЗМ" показывать?
да нет, был в бешенстве, два раза слить дну, причем без шансов. Бразилы еле ноги переставляют, опять з/п повышать надо, наши совсем мертвые и что они заиграют лучше не видно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав88
Ответ иван кочубей
лучше одного тренера взять
100%
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любовь Мелехова
Вокруг таких слухов кормится много людей. Любая инфа сейчас стоит неплохих денег, даже если это очередная лажа/фейк.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mixet.spb
Ответ fussballer
И поручил проверить вместимость раздевалок на Газпром-арене.
Я посмеялся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий