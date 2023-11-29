«Реал» решит вопрос с 1-м местом в группе? Сделайте ставку на матч с «Наполи» без риска

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«Реал Мадрид» примет «Наполи» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский клуб опережает конкурента на 5 очков. «Реалу» достаточно сыграть вничью, чтобы окончательно обеспечить себе 1-е место в группе.

БЕТСИТИ предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 1.87, а на ничейный исход – с 4.00.

«Наполи» пока еще не решил вопрос с выходом в плей-офф. Эта команда нуждается в очках острее, чем «Мадрид». Верите, что гости настроятся по полной и обыграют многолетнего фаворита на его поле? Тогда ставьте на победу «Наполи» с выгодным коэффициентом 4.20! Сделать свой выбор можно без малейшего риска, поскольку БЕТСИТИ предлагает страховку ставки на 3000 рублей!

2 комментария
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Денис
Только победа! Hala Madrid!
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Дмитрий Губанов
Мадрид разносит этих слабаков
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