«Ман Сити» забивал «Лейпцигу» 6 и 7 мячей в домашних играх. Опять будет разгром?

«Манчестер Сити» примет «РБ Лейпциг» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Соперники в прошлом дважды встречались на поле «Этихад Стэдиум». Осенью 2021 года хозяева разгромили гостей из Германии со счетом 6:3, а весной 2023-го состоялся матч, завершившийся еще более крупной победой «горожан» – 7:0.

К тому же не стоит забывать, что обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф в текущем сезоне. Ничто не мешает сыграть в веселый футбол в этот вторник!

BetBoom предлагает следующие коэффициенты: победа «Манчестер Сити» – 1,33, тотал больше (3,5) – 2,26. Заманчиво, не правда ли?

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