«Динамо» обыграло ЦСКА два раза подряд, но сегодня фаворит – армейцы

Болельщики ЦСКА и «Динамо» с нетерпением ждут дерби, которое состоится в рамках 16-го тура чемпионата России!

Последние встречи соперников на официальном уровне завершились в пользу бело-голубых. В августе этого года и в ноябре прошлого «Динамо» выигрывало у ЦСКА со счетом 2:1. Но фаворитом сегодняшнего дерби считаются армейцы…

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