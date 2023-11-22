«Спартак» существенно урезал функционал Эшуорта. Спортивный директор останется в клубе до 2024 года, вероятно (Metaratings)

«Спартак» урезал функционал спортивного директора Пола Эшуорта .

Сообщается, что его функции были распределены среди других представителей руководства клуба.

Тем не менее, британец, вероятно, останется в московском клубе до завершения срока действия своего контракта. Он был подписан до лета 2024 года.

стал спортивным директором красно-белых в сентябре 2022 года. Его предшественником на этом посту был итальянец Лука Каттани.

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