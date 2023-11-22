«Спартак» существенно урезал функционал Эшуорта. Спортивный директор останется в клубе до 2024 года, вероятно (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Пол Эшуорт Футбол

«Спартак» урезал функционал спортивного директора Пола Эшуорта .

Сообщается, что его функции были распределены среди других представителей руководства клуба.

Тем не менее, британец, вероятно, останется в московском клубе до завершения срока действия своего контракта. Он был подписан до лета 2024 года. 

Эшуорт стал спортивным директором красно-белых в сентябре 2022 года. Его предшественником на этом посту был итальянец Лука Каттани.

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11 комментариев

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Не уверен!!
Ответ Алар
Странно давать человеку дорабатывать контракт, при этом часть работы перераспределяя между другими сотрудниками, и продолжать платить оговоренную контрактом зарплату?!
А ты думаешь, если Спартак не даст ему доработать контракт - то он не будет выплачивать ему теже деньги?
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Алар
Странно давать человеку дорабатывать контракт, при этом часть работы перераспределяя между другими сотрудниками, и продолжать платить оговоренную контрактом зарплату?!
+2
0
+2
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Kloufinger
Спартак решил что пора считать наконец-то деньги.
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Владимир Молявин
Ясно одно - контракт с ним продлевать не будут.
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Dizzod
Ответ Kloufinger
Спартак решил что пора считать наконец-то деньги.
точнее Спартак решил по-другому тратить деньги.
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Иван1984
Что делает британец в Спартаке??????
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Кузбасс
Как вообще этого Герасима можно было пригласить в Спартак. Хуже него на этой должности никто не работал. Даже от Цорна хоть какая-то польза была.
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Valentin Kompaneytsev
У Спартака схема отработана - брать кого попало и всё это в ущерб клуба. Но на этом проблемы не заканчиваются - надо ещё найти способ от него избавиться.
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Данко Лазович
оставляйте этого типа, абаскаля тоже. верните плаческу и цорна. чисто поржать))
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Владислав88
Ну всё, очередной передел власти, скоро придут новые распильщики 🤣
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