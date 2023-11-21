Герман Ткаченко: «Приобретения ЦСКА невероятно сложные. То, что они сумели троих взять – невероятно»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Герман Ткаченко Андрей Мовсесьян Владимир Федотов Виктор Давила Хелвен Аббосбек Файзуллаев Футбол

Герман Ткаченко высказался о селекции ЦСКА.

«Хочу чуть-чуть объяснить ситуацию в ЦСКА: это не конфликт тренерского штаба и селекционной работы. Это то противоречие, которое в споре будет рождать такие вещи, как Аббос [Файзуллаев] или Давила. То есть тренеры настолько требовательные, что они говорят: «Нас не устраивает».

Мовсесьян (спортивный директор ЦСКА - прим. Sports.ru) же не предлагал их в ротацию. Селекция считала, что Давила, Хелвен – люди, которые усилят ЦСКА, а тренер настолько, в хорошем смысле, сомневающийся, что говорил: «Это не усиление, давайте искать сильнее».

Приобретения ЦСКА невероятно сложные. То, что они сумели троих взять – невероятно», – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»

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1 комментарий

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Iz-41
Ах, бросьте, г-н Ткаченко выгораживать селекционную службу ЦСКА. Эти «невероятно сложные» приобретения (в других командах они конечно легкие) болельщики команды наблюдают уже не один год.
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