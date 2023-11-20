Россия – огромный фаворит матча с Кубой, а вас ждет бонус от «Мелбет» – до 27 000 на депозит по промокоду SPORTSRU

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Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде.

За последние 9 матчей российская команда одержала лишь две победы, обыграв Ирак и Камерун. Матч с Кенией 16 октября завершился ничейным исходом – 2:2. Кубинская команда в 4 осенних матчах потерпела крупное поражение от Гондураса, выиграла у Суринама и дважды сыграла вничью.

Россия – огромный фаворит предстоящей встречи: коэффициент на победу команды Валерия Карпина составляет 1,08, тогда как на успех кубинцев можно поставить за 28, а за ничью дают 10,7. Кэф на то, что кубинская сборная не забьет россиянам ни одного мяча, равен 1,47, а вот сомнений в голе сборной России у букмекеров почти нет – на то, что подопечные Карпина уйдут с поля без гола, предлагают зарядить с коэффициентом 16!

Компания «Мелбет» приготовила к матчу сборной приятный бонус – можно получить до 27 000 на депозит, если использовать промокод SPORTSRU!

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