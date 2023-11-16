Карло Анчелотти: «Реал» – самый большой и исторический клуб мира. Это семья»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти назвал «Реал» самым большим клубом мира.

«Реал Мадрид» – это семья, и те из нас, кто находятся в клубе каждый день, живут и работают в большой семье.

Фанаты все время демонстрируют свою привязанность. Работа в семейной обстановке помогает всем раскрыть лучшие качества.

«Реал» – самый большой клуб в мире и самый исторический, но я подчеркиваю семейную атмосферу здесь», – сказал главный тренер «сливочных» Анчелотти, выступая на открытии нового учебного года в школе, созданной клубом и Европейским университетом Мадрида. 

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21 комментарий

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Begench Berdimuradov
Ответ rigobersong
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Позорище это ты который при каждом новости про Реала думаешь что то
+12
-3
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Kose Kose
Желаю чтоб Реал Мадрид навеки остался таким ВЕЛИКИМ КЛУБОМ!
+13
-5
+8
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corazón blanco
Во многом благодаря таком тренеру, как Карло и присутствует такая атмосфера в команде. Очень рад, что Карло вписал свое имя золотыми буквами в историю Мадрида и принес много трофеев и побед клубу!
+8
-2
+6
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Денис Ширинов
Сейчас на ветку прибегут про днк рассказывать
+6
0
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Сикарио
Фактос. А бусиглоры горят)))
+6
-2
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Кузя Гитарист
Ответ Денис Ширинов
Сейчас на ветку прибегут про днк рассказывать
Ригобер со своей кодлой уже готовят официальное опровержение
+4
-1
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Recreated
На счёт семьи не знаю, но то, что он самый крутой клуб Европы это факт!
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#SharkTeam
Учитывая отношение к легендам и свистульки с трибун, ну какая там семейная атмосфера?
Так, для слова сказано
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Xbhxj Fifi
Ответ Kose Kose
Желаю чтоб Реал Мадрид навеки остался таким ВЕЛИКИМ КЛУБОМ!
Амин!!!!!!!!!!!
+2
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igorkruglov
Ответ Yoshiyuki Lewis
Перес перепутал слово семья и судья Как же так
ты вообще перепутал между писать чушь и молчать и сойти за умного, но мы тебя прощаем
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Птюч, Ёж.
Ответ Роман
Реал великий клуб Испании. Барселона фейк клуб, раздутый и распиаренный.
Барселона тоже великий клуб.
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Cruel Snake
Самый дорогой футбольный клуб мира.
Самый популярный клуб мира (соц.сети)
Самый титулованный клуб в своём чемпионате и ЛЧ. Факты, а факты как известно самые упрямые в мире вещи
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Красная стрела
Клуб самый большой. Но не думаю, что его нужно сравнивать с семьей. Да и вообще большие корпорации. Семья поддерживает что б не случилось. Там же вышвырнут, как что не так😁просто у одних лучше корпоративная культура. У других хуже. Судя по выступлениям Реала, стабильности, отсутствие скандалов и истерик крупных, можно сделать вывод, что там одно из лучших футбольных мест мира в плане атмосферы.
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Роман
Реал великий клуб Испании. Барселона фейк клуб, раздутый и распиаренный.
0
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Птюч, Ёж.
Ответ Красная стрела
Клуб самый большой. Но не думаю, что его нужно сравнивать с семьей. Да и вообще большие корпорации. Семья поддерживает что б не случилось. Там же вышвырнут, как что не так😁просто у одних лучше корпоративная культура. У других хуже. Судя по выступлениям Реала, стабильности, отсутствие скандалов и истерик крупных, можно сделать вывод, что там одно из лучших футбольных мест мира в плане атмосферы.
кого вышвыривали? Рауля который просто не хотел сидеть в запасе и ему честно сказал Моуринью на предсезонке, что он не будет в основе? или Касильяса которому платили зарплату когда он играл за Порту?
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