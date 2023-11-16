Карло Анчелотти: «Реал» – самый большой и исторический клуб мира. Это семья»
Карло Анчелотти назвал «Реал» самым большим клубом мира.
«Реал Мадрид» – это семья, и те из нас, кто находятся в клубе каждый день, живут и работают в большой семье.
Фанаты все время демонстрируют свою привязанность. Работа в семейной обстановке помогает всем раскрыть лучшие качества.
«Реал» – самый большой клуб в мире и самый исторический, но я подчеркиваю семейную атмосферу здесь», – сказал главный тренер «сливочных» Анчелотти, выступая на открытии нового учебного года в школе, созданной клубом и Европейским университетом Мадрида.
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