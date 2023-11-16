Семак о первом круге РПЛ: «30 очков – «Зенит» выступил не ниже уровня, который задал в последние годы. Хотелось лучше, но не получилось»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак оценил выступления «Зенита» в первой половине сезона Мир РПЛ.

– Сергей Богданович, можете подвести какие-то итоги первой половины чемпионата – сейчас играли с лидером чемпионата, предстоит игра с последней командой чемпионата. Велика ли разница между командами? И вообще в российском чемпионате как оцените уровень конкуренции для «Зенита»?

– Что касается окончания первого круга, то абсолютно нормально он закончился, мы выступили не ниже определенного уровня, который мы задали в последние годы, набрав 30 очков. В принципе, хотелось немножко лучше выступить, но не получилось по тем или иным причинам.

Что касается соперников, то, думаю, ни один матч не давался нам легко, будь то первая или последняя команда. Уровень команд хороший, все игры боевые. Предположить результат достаточно сложно. Поэтому нас ждут оставшееся все сложные матчи. Мы, естественно, постараемся по максимуму набрать очков – настолько, насколько сможем и заслужим, – сказал главный тренер «Зенита». 

После 15 проведенных туров Мир РПЛ сине-бело-голубые набрали 30 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице. 

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7 комментариев

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Roman
Такое ощущение, что интервью Семака даёт безжизненная нейросеть
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Никому_никабельный
Ответ Roman
Такое ощущение, что интервью Семака даёт безжизненная нейросеть
Вскормлённая сельдереем
+1
0
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Никита Аксанов
Ответ Roman
Такое ощущение, что интервью Семака даёт безжизненная нейросеть
То ли дело Roman, сидящий 24/7 на спортсе.
+3
-3
0
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Zenith forever
Ответ ApXuMaHqPuT
У его жены вьюхи гораздо интереснее получаются, чего греха таить😐
А какие интересные вьюхи были у хозяйки Спартака и других спартаковцев. Они только не учитывали, что в футбол результаты не вьюх зависят.
+1
-1
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