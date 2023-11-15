Защитник ЦСКА Лукин о «Зените» и «Краснодаре»: «Обгоним их. Думаю, ЦСКА станет чемпионом»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Краснодар Матвей Лукин Футбол

Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает, что армейцы выиграют Мир РПЛ.

– Первый круг чемпионата РПЛ позади. Как бы вы подвели его итоги?

– Какой-то неожиданности не было. Сейчас многие команды примерно равны по классу, и таблица очень плотная. Поэтому каждый матч играется, как финал. Разрыв между конкурентами одно-два очка, и важно выигрывать постоянно. Нынешний чемпионат очень интересный.

На главное место выходит то, чтобы у команды был характер. У ЦСКА он есть.

– Как оцените выступление армейцев в первом круге?

– Это не моя задача. Сейчас для меня главное – развиваться. Мы будем делать все возможное, чтобы подняться как можно выше. Для нас нет других мест, кроме первого. Считаю, что мы можем и первую строчку занять, и выиграть Кубок России.

– Вас не смущает, что «Краснодар» и «Зенит» немного оторвались по очкам?

– Нет. Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталось еще пара матчей. Потом мы проведем хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды.

– Смелое заявление.

– А у нас нет других задач.

– Но у ЦСКА не такая длинная скамейка, как у большинства ваших соперников. Не будет ли тяжеловато в этом плане бороться за первое место? Необходимо усиление. 

– О покупках не ко мне вопрос. А так, мы бьемся в каждом матче и не думаем о скамейках или еще о чем-то.

– Стало ли сюрпризом, что «Краснодар» удержался на первой строчке таблицы или, судя по тому, как эта команда шла по турниру, все закономерно?

– «Краснодар» и в прошлом сезоне показывал очень хорошую игру. В финале Кубка России «быки» очень хорошо играли с ЦСКА. Это сильная команда с отличными исполнителями. Поэтому ее успехи не стали для меня неожиданностью.

– Думаете, что в этом сезоне чемпион сменится?

– Посмотрим. Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА, – сказал Лукин.

Напомним, «Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 32 очка, «Зенит» – 2-й (30 баллов). ЦСКА идет на 5-м месте, у него 25 очков.

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17 комментариев

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Алексей Ненахов
Чемпионами ничьих Цска точно станет в этом сезоне
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Любовь Мелехова
Ответ Сергей Зотов
Обычно после таких заявлений игроков команда падает очень низко. До 10 места ЦСКА несколько очков. Пара травм, и играть будут одни малыши. Там надежды никакой
Нормальное заявление. Неужели он должен был сказать что-то другое, иначе какой он футболист, если не стремится к победе и чемпионству.
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antip2000@pisem.net
7 очков до первого места, и 7 очков до 10-го... Так что рассуждения о плотности таблицы могут трактоваться в разные стороны....
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Fatony
Остаётся только надеяться
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.ru
если перестанем пропускать на последних минутах, так и будет...
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Zenith forever
"А так, мы бьемся в каждом матче " - мы пахали.
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Mike 60
«Думаю, у ЦСКА есть характер»… Ага). Поэтому вы на последних компенсированных минутах постоянно упускаете победы 🤷‍♂️
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Alexey Agapov
меня вымораживают подобные заявления после того, что вы делали с факелом весь второй тайм. популисты, где игра то?
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Spaten
Отрыв маленький у первых двух, интересный будет финиш
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Cst Cap
Матвей Лукин 19 лет, 116 минут в РПЛ в 2 матчах 2022г. уверен в победе! На всякий случай, нужно спросить у него что-нибудь важное для всех, а не только болельщиков футбола!
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ielisen@mail.ru
Для этого купите сначала человек 6 хороших футболистов для глубины состава и конкуренции...
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Shadow1882
Потрясающий вопрос: "а вас не смущает?"
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FilinMD
Ответ Fatony
Остаётся только надеяться
Ну, а как еще. В прошлом сезоне серебро, в этом пока чуть ниже тройки

Не говорить же «мы хотим занять призовое место»

Очевидно, что и ЦСКА, и Зенит, и Спартак, Краснодар - все настроены занять первое место, в эпоху отсутствия еврокубков здесь и думать нечего
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Сергей Зотов
Ответ Любовь Мелехова
Нормальное заявление. Неужели он должен был сказать что-то другое, иначе какой он футболист, если не стремится к победе и чемпионству.
Ну хотя бы, что постараемся догнать. Никто не говорит, что мы или я победим в каком-то турнире. Ни Пеп, ни Джокович, ни кто-то из великих
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