Сафонов о том, что зимний чемпион часто выигрывает лигу: «Краснодар» ломает стереотипы время от времени. Какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов считает, что еще слишком рано говорить о чемпионстве «Краснодара».

– «Краснодар» очень удачно начал сезон, все больше разговоров о вашем возможном чемпионстве.

– Какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди. Я не понимаю, о каком чемпионстве вы говорите? Надо будет смотреть потом, сейчас еще рано.

– Зимний чемпион часто выигрывает чемпионат.

– Да вообще без разницы. Время от времени мы ломаем стереотипы. На это смотреть вообще не надо, любой матч может поменять ситуацию, – сказал вратарь «Краснодара». 

После 15 проведенных туров Мир РПЛ «быки» занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Зенит» идет вторым с 30 баллами. 

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7 комментариев

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Дмитрий9779
Адекватно
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Данил Садыков
Всё верно. Это только в спартаке отмечают чемпионство уже осенью
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Сергей Жарковский
Правильно сказал Мотя, ни к чему делить шкуру не убитого медведя, всё может поменяться весной!
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Константиньо
Это да, некоторые за 15 туров могут 5 раз чемпионами стать.
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Valeriy Komarow
Достали журналисты недоделанные с этим чемпионством уже...причем тура с 10-го начали эти набросы.
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Причёска Бэйла
Ответ Valeriy Komarow
Достали журналисты недоделанные с этим чемпионством уже...причем тура с 10-го начали эти набросы.
Надо же создавать имитацию бурной деятельности.
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