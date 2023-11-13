Сафонов о том, что зимний чемпион часто выигрывает лигу: «Краснодар» ломает стереотипы время от времени. Какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди»

Матвей Сафонов считает, что еще слишком рано говорить о чемпионстве «Краснодара».

– « » очень удачно начал сезон, все больше разговоров о вашем возможном чемпионстве.

– Какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди. Я не понимаю, о каком чемпионстве вы говорите? Надо будет смотреть потом, сейчас еще рано.

– Зимний чемпион часто выигрывает чемпионат.

– Да вообще без разницы. Время от времени мы ломаем стереотипы. На это смотреть вообще не надо, любой матч может поменять ситуацию, – сказал вратарь «Краснодара».

После 15 проведенных туров Мир «быки» занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Зенит» идет вторым с 30 баллами.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?