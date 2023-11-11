«Зенит» – фаворит, шансы «Краснодара» втрое ниже. Чемпион захватит лидерство?

Теги Футбол

В центральном матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Краснодар».

Команды ведут борьбу за лидерство. Действующий чемпион отстает от «быков» на два очка, но в субботу все может измениться! «Лига Ставок» видит в «Зените» явного фаворита предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,65.

Успех «Краснодара» втрое менее вероятен. Поставить на гостей можно с коэффициентом 5,40.

«Зенит» не проигрывал «Краснодару» в течение пяти последних лет, и шансы на сенсацию в сегодняшнем матче кажутся небольшими… Зато у вас есть абсолютно все шансы получить бонус – 10 тысяч рублей от «Лиги Ставок»!

1 комментарий

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Максимачев Олег
Зенит чемпион! 👋
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-1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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