«Сити» должен обыграть «Челси». Сенсации не случится?

Самым интересным событием воскресенья в Англии обещает стать матч «Челси» – «Манчестер Сити».

Хозяева стадиона «Стэмфорд Бридж» неубедительно проводят этот сезон и обретаются в середине таблицы. Шансов в игре против действующего чемпиона у них не так уж много, зато коэффициент на победу «Челси» выглядит многообещающим! BetBoom дает 5,24.

Буквально на этой неделе «синие» разгромили лидировавший в таблице «Тоттенхэм» (4:1). Может, и с «Манчестер Сити» как-то удастся справиться?

Фаворитом матча в любом случае считаются гости. «Горожане» захватили лидерство как раз после поражения «Тоттенхэма» от «Челси», и им нужно побеждать, чтобы оставаться на первом месте. BetBoom предлагает коэффициент 1,7 на победу «Манчестер Сити».

Можно рискнуть и сделать выбор в пользу андердога, а можно положиться на класс самой успешной команды последних лет… В любом случае будет кстати бонус 7 тысяч рублей, который дарит BetBoom!