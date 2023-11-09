«Атлетико» и Симеоне продлили контракт до 2027 года. Тренер работает в Мадриде с 2011-го

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне заключил с «Атлетико» новый контракт.

Мадридцы объявили о том, что новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Аргентинец работает в испанской команде с декабря 2011 года. Он выиграл с ней восемь трофеев (больше всех в истории) и провел в качестве ее главного тренера 642 матча (тоже рекорд), выиграв 380 из них.

Ранее сообщалось, что зарплата Симеоне существенно сократится. По данным Cadena SER – на 20-30%, до 12-13 млн евро.

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22 комментария

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Ничего Смешного
Учитывая, что его личка была одна из самых высоких, то логично. А так, тренер вывел клуб в гранды
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Висита Эльмурзаев
у Атлетико свой Фергюсон
+15
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rigobersong
Ответ FOOTBALL Live
будущий Арсен Венгер
2 победы в финале ЛЕ, 2 суперкубка УЕФА, 2 финала ЛЧ у Венгерки разве были такие достижения?:))
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-3
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Adrenaline Z
Заслуженно!
+4
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ХавиГави_Паратрупер
А ещё говорят, что таких долгожителей, как Фергюсон и Венгер, уже нет в нынешнем футболе. Вот же он🤓
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usen
Вспоминаю новости спортса в январе, что Симеоне точно уходит )))

https://www.instagram.com/p/CnPKMV5IgG-/
+3
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+3
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Согласен, намного успешней олдовых апловских физруков
Вообще должен был брать 2 ЛЧ, в одной добавили столько, что бы МЧК сравнял, во второй гол с 50ти метрового офсайда:))
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
2 победы в финале ЛЕ, 2 суперкубка УЕФА, 2 финала ЛЧ у Венгерки разве были такие достижения?:))
Согласен, намного успешней олдовых апловских физруков
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Михаил Будылёв
Ответ rigobersong
Вообще должен был брать 2 ЛЧ, в одной добавили столько, что бы МЧК сравнял, во второй гол с 50ти метрового офсайда:))
ну во второй надо отметить Атлетико сам много не реализовывал, гризманн не забил пенку, плюс Хуанфран свой удар с пенки даже без сейва вратаря не забил бы
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Кан и Баллак сидят в баре
Да пожизненный заключите ,чего уж там мелочится) Диего уйдет сам, когда и если захочет) взаимная любовь у них)
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Olajuvon
Нашли друг друга!
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mf_amber
Впринципе он уже вписан золотыми буквами в историю Атлетико. Втиснуться в чемпионскую гонку где Барселона и Реал это очень сложно. ну конечно это не чемпионат Шотландии (с Ренжерс и Селтик), но тем не менее.
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dimitrii63
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Диего снова в деле
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Lindeman
Легенда Атлетико, и как игрок, и как тренер
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инок
Нашли друг друга Атлетико и Симеоне. Поздравляю Диего с
продлением контракта!
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Алекс Мамедов
Симеонище
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Никита Алексеев
Симеоне конечно вывел их на новый уровень. Интересно на него будет посмотреть в другом клубе, например в Интере, про который он говорил
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FOOTBALL Live
будущий Арсен Венгер
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bostonKG
Инь и Янь
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