«Атлетико» и Симеоне продлили контракт до 2027 года. Тренер работает в Мадриде с 2011-го
Диего Симеоне заключил с «Атлетико» новый контракт.
Мадридцы объявили о том, что новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Аргентинец работает в испанской команде с декабря 2011 года. Он выиграл с ней восемь трофеев (больше всех в истории) и провел в качестве ее главного тренера 642 матча (тоже рекорд), выиграв 380 из них.
Ранее сообщалось, что зарплата Симеоне существенно сократится. По данным Cadena SER – на 20-30%, до 12-13 млн евро.
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https://www.instagram.com/p/CnPKMV5IgG-/
продлением контракта!