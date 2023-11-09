«Атлетико» и Симеоне продлили контракт до 2027 года. Тренер работает в Мадриде с 2011-го

Диего Симеоне заключил с «Атлетико» новый контракт.

Мадридцы объявили о том, что новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Аргентинец работает в испанской команде с декабря 2011 года. Он выиграл с ней восемь трофеев (больше всех в истории) и провел в качестве ее главного тренера 642 матча (тоже рекорд), выиграв 380 из них.

Ранее сообщалось, что зарплата существенно сократится. По данным Cadena SER – на 20-30%, до 12-13 млн евро.

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