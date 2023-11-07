Заряжайте на матч «Боруссии» и «Ньюкасла» в ЛЧ с бонусом 10 000 рублей новым игрокам от «Лиги Ставок»

«Боруссия Дортмунд» принимает «Ньюкасл» в 4-м туре Лиги чемпионов.

Обе команды находятся в неплохой форме. «Боруссия» до 0:4 в классикере не проигрывала 8 матчей подряд, «Ньюкасл» только что победил «МЮ» и «Арсенал» в АПЛ, а во 2-м туре грохнул «ПСЖ», отгрузив парижанам 4 мяча. И немецкий, и английский клуб набрали уже по 4 очка в сложнейшей группе F.

В предстоящем матче букмекеры не видят фаворита: коэффициент на победу дортмундцев составляет 2,70, а на тайнсайдцев – 2,60. Ничья оценена кэфом в 3,60. Можно поставить на интересную линию «победитель + обе забьют» – коэффициенты там, соответственно, 4,20 и 4,10.

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