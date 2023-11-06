У Анчелотти нет договоренности с Бразилией. Если «Реал» предложит новый контракт, тренер останется
Карло Анчелотти может не возглавить сборную Бразилии.
Ранее сообщалось, что 64-летний итальянский специалист должен стать главным тренером бразильской сборной по окончании срока контракта с «Реалом» – летом 2024 года. Официально эта информация не была подтверждена.
«Анчелотти ничего не согласовал с Бразилией. Если «Реал» предложит ему продлить контракт, он подпишет его с закрытыми глазами», – рассказал журналист Эду Агирре в эфире El chiringuito de Jugones.
Анчелотти тренировал «Реал Мадрид» с 2013 по 2015 год. В 2021-м он вернулся в клуб. Он выиграл со «сливочными» 10 трофеев, включая Ла Лигу и две Лиги чемпионов.
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Анчелотти спасибо за всё, но всё что мог он уже дал, теперь этого мало... Молодёжь должна расти...
"Спасибо Папа Карло, но нам пора двигаться дальше"
Напрашивается вопрос - ВЫ ЧЕ???
Один из лучших тренеров в истории не только Мадрида, а всего европейского футбола
Выиграл все что можно
Вы че, серьезно думаете, что ща придет условный Алонсо и Родриго с Виней встанут на один уровень с Холландом
А Реал будет каждый год треблы штамповать???
Остановитесь
В Бразилии платят приличные деньги тренерам, чемпионат богатый даже по среднеевропейским меркам, нет особой мотивации уезжать. Бывшие игроки, поигравшие в Европе и прилично заработавшие, тоже не спешат тренерами становиться.
Но в Бразилии есть сильные тренеры. Тите, Ренато Гаушо, Фернандо Диниз. Последний позавчера выиграл Кубок Либертадорес с командой, которая вообще не была в числе фаворитов перед стартом турнира. Выиграл именно благодаря тренерской работе. Также он временный тренер сборной. Посмотрим, как у него там получится. Может, и не понадобится Анчелотти в итоге.
И при чем тут Европа и то, на что там обратят внимание?.. )
Если Диниз доработает до Копы и выиграет ее, то зачем его вообще менять? Пусть спокойно строит команду под ЧМ.
А так Карло выжимает максимум из этого Реала(хотя его безграничная любовь и доверие к Родриго напрягает конечно).
Но и пора все таки двигаться дальше Мадриду и Анчелотти
Только Хаби Алонсо (Рауль, если Хаби откажется)