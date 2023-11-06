У Анчелотти нет договоренности с Бразилией. Если «Реал» предложит новый контракт, тренер останется

Карло Анчелотти может не возглавить сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что 64-летний итальянский специалист должен стать главным тренером бразильской сборной по окончании срока контракта с «Реалом» – летом 2024 года. Официально эта информация не была подтверждена.

«Анчелотти ничего не согласовал с Бразилией. Если «Реал» предложит ему продлить контракт, он подпишет его с закрытыми глазами», – рассказал журналист Эду Агирре в эфире El chiringuito de Jugones.

тренировал « » с 2013 по 2015 год. В 2021-м он вернулся в клуб. Он выиграл со «сливочными» 10 трофеев, включая и две Лиги чемпионов.

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