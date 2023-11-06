У Анчелотти нет договоренности с Бразилией. Если «Реал» предложит новый контракт, тренер останется

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти может не возглавить сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что 64-летний итальянский специалист должен стать главным тренером бразильской сборной по окончании срока контракта с «Реалом» – летом 2024 года. Официально эта информация не была подтверждена.

«Анчелотти ничего не согласовал с Бразилией. Если «Реал» предложит ему продлить контракт, он подпишет его с закрытыми глазами», – рассказал журналист Эду Агирре в эфире El chiringuito de Jugones.

Анчелотти тренировал «Реал Мадрид» с 2013 по 2015 год. В 2021-м он вернулся в клуб. Он выиграл со «сливочными» 10 трофеев, включая Ла Лигу и две Лиги чемпионов.

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43 комментария

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corazón blanco
Карло конечно великий тренер, рекордсмен Мадрида среди тренеров по проценту побед, более 70%, но нужно сказать спасибо за все и двигаться дальше. Нужен новый вектор, новые идеи.
+27
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+22
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Homelender_666
Ответ corazón blanco
Карло конечно великий тренер, рекордсмен Мадрида среди тренеров по проценту побед, более 70%, но нужно сказать спасибо за все и двигаться дальше. Нужен новый вектор, новые идеи.
Если в этом сезоне выиграем что-то значимое, то Карло продлят, потому что он удобный тренер для руководства
+14
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Go-go-love
Ответ Нефанатик
Что угодно, кто угодно, только не он. Если Карло доработает до конца сезона - это будет большой удачей для него.
Неадекватных просьба сей чат не засорять.
+15
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Lifar Skladchikov
Ответ corazón blanco
Карло конечно великий тренер, рекордсмен Мадрида среди тренеров по проценту побед, более 70%, но нужно сказать спасибо за все и двигаться дальше. Нужен новый вектор, новые идеи.
Челси тоже так думал.
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ХавиГави_Паратрупер
Судя по тому, что Родриго постоянно в старте, договорённости с Бразилией всё-таки есть🙃
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& Co1366
Мощно застрял Папа Карло в Мадриде
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Игорь Новиков
Ответ Greg Jackson
Да нет, спасибо... Анчелотти спасибо за всё, но всё что мог он уже дал, теперь этого мало... Молодёжь должна расти...
А она не растет, серьезно?
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Greg Jackson
Да нет, спасибо...
Анчелотти спасибо за всё, но всё что мог он уже дал, теперь этого мало... Молодёжь должна расти...
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JohnnyMulka
Так забавно тут люди пишут
"Спасибо Папа Карло, но нам пора двигаться дальше"

Напрашивается вопрос - ВЫ ЧЕ???

Один из лучших тренеров в истории не только Мадрида, а всего европейского футбола
Выиграл все что можно
Вы че, серьезно думаете, что ща придет условный Алонсо и Родриго с Виней встанут на один уровень с Холландом
А Реал будет каждый год треблы штамповать???

Остановитесь
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алексей любовь
Ответ Ophiomorph
Всё же думаю, что Реалу лучше поблагодарить Карло за всё и попрощаться. Нельзя сказать, что он плохую работу в Мадриде проделал, но всё равно не покидает ощущение, что эта команда может больше и нуждается в новых идеях.
Это команда выжимает максимум из своих скиллов
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Ophiomorph
Ответ Xabi Alonso78
Его нужно было еще после прошлого сезона гнать, за блеклую игру, проигранные ЛЧ и Ла лигу
На самом деле не хочется гнать на Карло совсем уж сильно, но в целом соглашусь: у той же Барсы ворох самых разнообразных проблем, но при этом Реал в чемпионате выступает лишь на равных, не более.
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corazón blanco
Ответ Homelender_666
Если в этом сезоне выиграем что-то значимое, то Карло продлят, потому что он удобный тренер для руководства
Ну тут да, не согласиться с Вами просто невозможно. Карло всегда «доволен» составом, даже когда это не так, он никогда не выскажет претензии.
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JohnnyMulka
Ответ corazón blanco
Карло конечно великий тренер, рекордсмен Мадрида среди тренеров по проценту побед, более 70%, но нужно сказать спасибо за все и двигаться дальше. Нужен новый вектор, новые идеи.
Вы зажрались батенька
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vzi
Ответ Андрей
я вот задумался. бразилия самая футбольная страна, а я ни одного тренер бразильца не знаю. где их тренеры? хоть один из них лч хотя бы выиграл??? сборная классная, отдельные игроки на топ уровне в мире. Где тренеры? Аргентинских тренеров мы знаем и не мало.
Есть такая проблема.
В Бразилии платят приличные деньги тренерам, чемпионат богатый даже по среднеевропейским меркам, нет особой мотивации уезжать. Бывшие игроки, поигравшие в Европе и прилично заработавшие, тоже не спешат тренерами становиться.
Но в Бразилии есть сильные тренеры. Тите, Ренато Гаушо, Фернандо Диниз. Последний позавчера выиграл Кубок Либертадорес с командой, которая вообще не была в числе фаворитов перед стартом турнира. Выиграл именно благодаря тренерской работе. Также он временный тренер сборной. Посмотрим, как у него там получится. Может, и не понадобится Анчелотти в итоге.
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Andrew Kolevatykh
Ответ di Malkovich
Зачем?!
Видимо, повторить подвиг Ювентуса, которому в одночасье надоело штамповать чемпионства)
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di Malkovich
Ответ corazón blanco
Карло конечно великий тренер, рекордсмен Мадрида среди тренеров по проценту побед, более 70%, но нужно сказать спасибо за все и двигаться дальше. Нужен новый вектор, новые идеи.
Зачем?!
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vzi
Ответ Андрей
анчелоти лучше на чм 2026 взять. думаю как последний штрих в карьере Карло и можно на покой. Сдалась Карло эта Копа америка, это внутреняя разборка и в европе на это не обратят внимание. Потом же простой до 26 будет долгий.
А как тренеру проверить игроков в максимально боевых условиях? До ЧМ это только Копа. Игры отбора все же не сам ЧМ/Копа.
И при чем тут Европа и то, на что там обратят внимание?.. )

Если Диниз доработает до Копы и выиграет ее, то зачем его вообще менять? Пусть спокойно строит команду под ЧМ.
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Vinnipukh Vinni
Ответ толпарь
что с Пересом случилось, помнится увольнял Анчелотти после победы в ЛЧ
Не после победы, а после вылета в полуфинале от Ювентуса.
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Begench Berdimuradov
Ответ GuruFutbola
Если бегенч бердимурадов так сказал, то так оно и будет
Я не Гуру, и не пред сказал что Гюлер подписал контракт с бчк, не беспокойся.
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Begench Berdimuradov
Ответ GuruFutbola
Анчи легче выигрывать из-за его трусливого футбола
да из за его трусливого футбола проиграете
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Begench Berdimuradov
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
если продлить контракт тогда вам (фаны бчк) придётся плакать после каждого победа Реала на эл-классико
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Андрей
Ответ vzi
Есть такая проблема. В Бразилии платят приличные деньги тренерам, чемпионат богатый даже по среднеевропейским меркам, нет особой мотивации уезжать. Бывшие игроки, поигравшие в Европе и прилично заработавшие, тоже не спешат тренерами становиться. Но в Бразилии есть сильные тренеры. Тите, Ренато Гаушо, Фернандо Диниз. Последний позавчера выиграл Кубок Либертадорес с командой, которая вообще не была в числе фаворитов перед стартом турнира. Выиграл именно благодаря тренерской работе. Также он временный тренер сборной. Посмотрим, как у него там получится. Может, и не понадобится Анчелотти в итоге.
анчелоти лучше на чм 2026 взять. думаю как последний штрих в карьере Карло и можно на покой. Сдалась Карло эта Копа америка, это внутреняя разборка и в европе на это не обратят внимание. Потом же простой до 26 будет долгий.
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SergioRamos92
Как раз со своим сыном внебрачным Родриго воссоединится
А так Карло выжимает максимум из этого Реала(хотя его безграничная любовь и доверие к Родриго напрягает конечно).
Но и пора все таки двигаться дальше Мадриду и Анчелотти
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Артём Толоконников
Не предложит...
Только Хаби Алонсо (Рауль, если Хаби откажется)
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Растиньяк
Как бы его уже к январю не выкинули
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