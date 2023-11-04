Лионель Месси высказался о многолетнем соперничестве с Криштиану Роналду.

– В течение многих лет вы с вели адскую борьбу за « ». У тебя на три трофея больше, чем у него, все давно закончилось...

– Это была очень хорошая «битва» в спортивном плане. Мы взаимно подпитывались этим соперничеством, потому что мы оба любим бороться за победы.

Он тоже всегда хотел выигрывать все, постоянно. Это было очень приятное время для нас обоих и для всех, кто любит футбол.

Я думаю, мы заслуживаем большой похвалы за то, что смогли так долго оставаться на вершине. Чрезвычайно трудно оставаться на вершине в течение десяти-пятнадцати лет.

Это было замечательное время, и я думаю, что о нем останутся прекрасные воспоминания у всех, кто следил за нами, – сказал нападающий « » и сборной Аргентины.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!