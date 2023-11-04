Месси о соперничестве с Роналду: «Это было очень приятное время для нас и для всех, кто любит футбол. Мы заслуживаем похвалы за то, что смогли так долго оставаться на вершине»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о многолетнем соперничестве с Криштиану Роналду.

– В течение многих лет вы с Криштиану Роналду вели адскую борьбу за «Золотой мяч». У тебя на три трофея больше, чем у него, все давно закончилось...

– Это была очень хорошая «битва» в спортивном плане. Мы взаимно подпитывались этим соперничеством, потому что мы оба любим бороться за победы.

Он тоже всегда хотел выигрывать все, постоянно. Это было очень приятное время для нас обоих и для всех, кто любит футбол.

Я думаю, мы заслуживаем большой похвалы за то, что смогли так долго оставаться на вершине. Чрезвычайно трудно оставаться на вершине в течение десяти-пятнадцати лет.

Это было замечательное время, и я думаю, что о нем останутся прекрасные воспоминания у всех, кто следил за нами, – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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67 комментариев

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Квадратное личико
Да, крутое время было. Каждое класико искры из под бутс летели. Два лучших футболиста мира в двух лучших клубах мира играли друг против друга минимум дважды в год. Это было легендарно.
+47
-2
+45
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rigobersong
Ответ Greatest Of All Time
Ответ Ромке. Очная встреча Месси и Рюналду в официальных матчах. 37 встреч. 17 побед Месси. 11 у Рюналду. 9 ничья.
Финальные матчи

Месси 48 финалов 35+15 - 50 голевых действий😎

рюналду 36 финалов 22+2 - 24 голевых действия🥴
+39
-11
+28
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Greatest Of All Time
Ответ Ромке.
Очная встреча Месси и Рюналду в официальных матчах.
37 встреч.
17 побед Месси.
11 у Рюналду.
9 ничья.
+34
-15
+19
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Greatest Of All Time
Ответ Hi Hi
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Чувак, там играет ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ и ЧЕМПИОН ЮЖНОЙ АМЕРИКИ.

Не путай чемпионов ЕВРОПЫ и ЮА с клубами которых никто не знал и не знает. Такие как Аль Помпей, Аль Пачино, Аль Налей, Аль Насрал и т.п
+21
-3
+18
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Greatest Of All Time
Эх Месси, если бы ты знал как он комплексует за счёт тебя. А ты всегда пытаешься отзываться про него хорошо.
А он то за твоей спиной, спорит с фанами про твою гениальность и с журналистами про твой 8 ЗМ.
Точно так же его сестры.

Но я не нашёл того человека, кто мне покажет хотя бы один наброс от семьи Месси в сторону Рюналду за эти 20 лет.
Даже от самого Месси не видел зависть и злость на Рюналду.

Если кто-то не знал, у Месси тоже есть сестра.
+33
-16
+17
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Caterina
Месси благороден и добр. А что стоило поставить под истеричными смайликами проигравшего соперника значок Кубка мира или 8 золотых мячей. У меня на его месте руки чесались бы))
+14
-3
+11
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Greatest Of All Time
Ответ Leon Petov
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Можно по теме, есть ссылка где из семьи Месси, кто-то что-то говорит про Рюналду????
Если нет, свободен 🤡.
+13
-3
+10
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Илья Мурашов
Ответ Hi Hi
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Финалиссима была создана в 1985 году. Почти 40 лет турниру. Даже у Марадоны и Платини есть этот трофей.
+10
0
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Greatest Of All Time
Спортс.ру, где последние новости про слова Верати и Суареса???
Все что негативное вы находите даже там где их нет. Даже слова тех кого мир не помнит и не знает.
А слова Верати и Суареса вы не хотите поставить???

https://www.instagram.com/p/CzLYwQ5vDQS/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/p/CzJkRCzt4pa/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Давайте редакторы, сделайте пост людям интересно знать это.

Если и не сделают пост, напишу как понял слова Суареса.
Журналист: вы видели смайлики от Рюналду за счёт 8 ЗМ Месси.
Суарес: Я не понимаю этого, когда подобное исходит от профессионального футболиста, причём с такими грозными аргументами и засмеялся Суарес.
+10
-1
+9
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Мохнатый55
Ответ Роман
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Роналду - три судейские ЛЧ, четыре крайне спорных ЗМ, Евро и Лига наций за счёт партнёров. Так было ли соперничество?
+12
-4
+8
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Greatest Of All Time
Ответ Caterina
Месси благороден и добр. А что стоило поставить под истеричными смайликами проигравшего соперника значок Кубка мира или 8 золотых мячей. У меня на его месте руки чесались бы))
Вот что ответил на этот инцидент Суарес.

Журналист: вы видели смайлики от Рюналду за счёт 8 ЗМ Месси.
Суарес: Я не понимаю этого, когда подобное исходит от профессионального футболиста, причём с такими грозными аргументами и засмеялся Суарес.
+9
-1
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rigobersong
Ответ Greatest Of All Time
Ответ Ромке. Очная встреча Месси и Рюналду в официальных матчах. 37 встреч. 17 побед Месси. 11 у Рюналду. 9 ничья.
Там любая статистика будет выше, даже среднее количество голов в ЛЧ выше у Месси:))
+23
-15
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Greatest Of All Time
Ответ rigobersong
Финальные матчи Месси 48 финалов 35+15 - 50 голевых действий😎 рюналду 36 финалов 22+2 - 24 голевых действия🥴
Ты ещё и посчитал финал в СА?))))
Это же товарищеский турнир короля СА.
+11
-3
+8
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Илья Мурашов
Ответ Greatest Of All Time
Ответ Ромке. Очная встреча Месси и Рюналду в официальных матчах. 37 встреч. 17 побед Месси. 11 у Рюналду. 9 ничья.
Главная победа это финал ЛЧ 2009
+9
-1
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Caterina
Ответ Гномович!
Как говорил один авторитетный тренер: «Вы можете взять Роналду на войну, и он выиграет ее для вас в одиночку. Для Месси вам нужно привести всех товарищей по команде из Барселоны, судейские бригады, папиков из ФИФА чтобы он смог действительно что-то сделать»!
Фейковые цитаты - всё что осталось фанатам павлина в качестве утешения.
+12
-4
+8
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Квадратное личико
Ответ Гномович!
Комментарий удален пользователем
Артёмка о тысяче своих артёмок на спортс.ру: спасибо Игоряше Н. за крышевание, без него всего этого бы не было!
+10
-3
+7
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Blaumerc
завтра Роналду снова поставит какой-нибудь подлый смайлик, на форуме фанатов роналду, под постом о Месси.
вся суть уважительного соперничества.
а Месси выше этого, респект
+15
-9
+6
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Danya Black
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Гномович!
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Роналду: спасибо, что вар изобрели так поздно, иначе бы бил бы меньше пенок и голов с оффсайда!
+9
-3
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Илья Мурашов
Ответ Гномович!
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Ну отними 3 у Месси, у Роналду 1 за 2013 год. И все равно Месси впереди по ЗМ. 5:4
+7
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Greatest Of All Time
Ответ Илья Мурашов
Главная победа это финал ЛЧ 2009
И полуфинал ЛЧ против Реала, где Месси обыграл 5 игроков Реала и забил гол, после шикарного ассиста Бускетса)))
Вот тогда Рюналду понял, что Месси это другой уровень.
+7
-2
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Илья Мурашов
Победитель противостояния - Месси. Роналду спасибо за участие.
+5
-2
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muslim95
Ответ Илья Мурашов
Ну отними 3 у Месси, у Роналду 1 за 2013 год. И все равно Месси впереди по ЗМ. 5:4
Почему один отнять у Роналду? Один сезон он получил за ЧЕ, хотя абсолютно не тащил команду, остальные тоже за командные достижения, толтко по одному сезону у него стата лучше чем у Месси
+4
-1
+3
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Илья Мурашов
Ответ KING_OF_RUSSIA
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У тебя есть аргументы в пользу Роналду помимо ЛЧ? Например, ЧМ.
+3
0
+3
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Greatest Of All Time
Ответ Илья Мурашов
Ну отними 3 у Месси, у Роналду 1 за 2013 год. И все равно Месси впереди по ЗМ. 5:4
Зачем ты ему решил угодить))
Щас ты дал ему палец и он 3 отнял, теперь захочет руку и будет просить отнять 4 ЗМ у Месси.))
+3
-1
+2
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Vićtor Diaź
Очень корректно и без выпячивания своего эго, в отличие от португальской клубнички👍
+13
-11
+2
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