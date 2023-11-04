Месси о соперничестве с Роналду: «Это было очень приятное время для нас и для всех, кто любит футбол. Мы заслуживаем похвалы за то, что смогли так долго оставаться на вершине»
Лионель Месси высказался о многолетнем соперничестве с Криштиану Роналду.
– В течение многих лет вы с Криштиану Роналду вели адскую борьбу за «Золотой мяч». У тебя на три трофея больше, чем у него, все давно закончилось...
– Это была очень хорошая «битва» в спортивном плане. Мы взаимно подпитывались этим соперничеством, потому что мы оба любим бороться за победы.
Он тоже всегда хотел выигрывать все, постоянно. Это было очень приятное время для нас обоих и для всех, кто любит футбол.
Я думаю, мы заслуживаем большой похвалы за то, что смогли так долго оставаться на вершине. Чрезвычайно трудно оставаться на вершине в течение десяти-пятнадцати лет.
Это было замечательное время, и я думаю, что о нем останутся прекрасные воспоминания у всех, кто следил за нами, – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Месси 48 финалов 35+15 - 50 голевых действий😎
рюналду 36 финалов 22+2 - 24 голевых действия🥴
Очная встреча Месси и Рюналду в официальных матчах.
37 встреч.
17 побед Месси.
11 у Рюналду.
9 ничья.
Не путай чемпионов ЕВРОПЫ и ЮА с клубами которых никто не знал и не знает. Такие как Аль Помпей, Аль Пачино, Аль Налей, Аль Насрал и т.п
А он то за твоей спиной, спорит с фанами про твою гениальность и с журналистами про твой 8 ЗМ.
Точно так же его сестры.
Но я не нашёл того человека, кто мне покажет хотя бы один наброс от семьи Месси в сторону Рюналду за эти 20 лет.
Даже от самого Месси не видел зависть и злость на Рюналду.
Если кто-то не знал, у Месси тоже есть сестра.
Если нет, свободен 🤡.
Все что негативное вы находите даже там где их нет. Даже слова тех кого мир не помнит и не знает.
А слова Верати и Суареса вы не хотите поставить???
https://www.instagram.com/p/CzLYwQ5vDQS/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/CzJkRCzt4pa/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Давайте редакторы, сделайте пост людям интересно знать это.
Если и не сделают пост, напишу как понял слова Суареса.
Журналист: вы видели смайлики от Рюналду за счёт 8 ЗМ Месси.
Суарес: Я не понимаю этого, когда подобное исходит от профессионального футболиста, причём с такими грозными аргументами и засмеялся Суарес.
Журналист: вы видели смайлики от Рюналду за счёт 8 ЗМ Месси.
Суарес: Я не понимаю этого, когда подобное исходит от профессионального футболиста, причём с такими грозными аргументами и засмеялся Суарес.
Это же товарищеский турнир короля СА.
вся суть уважительного соперничества.
а Месси выше этого, респект
Вот тогда Рюналду понял, что Месси это другой уровень.
Щас ты дал ему палец и он 3 отнял, теперь захочет руку и будет просить отнять 4 ЗМ у Месси.))