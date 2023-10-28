«Зенит» выиграл четыре матча подряд – 3 в РПЛ и 1 в Кубке. Команда Семака – вторая в таблице

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» одержал четвертую победу подряд.

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Ахмат» (2:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ.

До этого петербургский клуб переиграл «Сочи» (2:0) и «Крылья Советов» (3:1) в РПЛ, а также «Балтику» (2:1) в Фонбет Кубке России.

Ранее в этом сезоне «Зенит» выигрывал четыре игры подряд в августе.

Команда находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 26 очков в 13 матчах.

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14 комментариев

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Рашпель793
У команды походу какой-то флешмоб. Нужно сначала пропустить (желательно с каким-то привозом), а потом уже начать играть )
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Сергей48
Завтра топим за ЦСКА✌️ И ещё на шаг к вершине!😁
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Антон Лукашов
Ответ igls54
«Зенит» выиграл четыре матч и просто вернулся на свой уровень
Пока не вернул. Уровень Зенита- 1-е место!
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Nick Crosier
Когда Зенит включается,то результат делает довольно быстро.Плохо,Что мало когда Зенит это делает с первых минут и порой расслабляется в концовке.
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Антон Лукашов
....Спартак- в пердив
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Сергей Жарковский
С трудовой победой Зенит, дальнейших успехов!👏👍
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BET3P
Вперёд, вперёд, вперёд!
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tolstiy
Ответ Рашпель793
У команды походу какой-то флешмоб. Нужно сначала пропустить (желательно с каким-то привозом), а потом уже начать играть )
и то не долго....
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Иван Есев
Ответ Рашпель793
У команды походу какой-то флешмоб. Нужно сначала пропустить (желательно с каким-то привозом), а потом уже начать играть )
Когда соперник не может, Зенит создаёт трудности сам себе)
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Зелёный гопник
Ответ rarog
Зенит-второй, Краснодар-первый,Спартак-Москва
Спартак-Москва трёхтуровые чемпионы 😁
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