«Зенит» выиграл четыре матча подряд – 3 в РПЛ и 1 в Кубке. Команда Семака – вторая в таблице
«Зенит» одержал четвертую победу подряд.
Команда тренера Сергея Семака обыграла «Ахмат» (2:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ.
До этого петербургский клуб переиграл «Сочи» (2:0) и «Крылья Советов» (3:1) в РПЛ, а также «Балтику» (2:1) в Фонбет Кубке России.
Ранее в этом сезоне «Зенит» выигрывал четыре игры подряд в августе.
Команда находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 26 очков в 13 матчах.
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