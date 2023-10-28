«Зенит» выиграл четыре матча подряд – 3 в РПЛ и 1 в Кубке. Команда Семака – вторая в таблице

«Зенит» одержал четвертую победу подряд.

Команда тренера обыграла «Ахмат» (2:1) в матче 13-го тура Мир .

До этого петербургский клуб переиграл «Сочи» (2:0) и «Крылья Советов» (3:1) в РПЛ, а также «Балтику» (2:1) в Фонбет Кубке России.

Ранее в этом сезоне « » выигрывал четыре игры подряд в августе.

Команда находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 26 очков в 13 матчах.

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