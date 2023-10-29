«Сити» – явный фаворит в дерби с «МЮ». Удобный момент, чтобы получить 10 тысяч рублей!

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Лига Ставок натив Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся на «Олд Траффорд» в рамках 10-го тура Премьер-лиги.

Почти все ждут, что гости одержат победу в дерби. «Лига Ставок» дает коэффициент 1,72 на успех «горожан», в то время как на хозяев поля можно поставить с 5,00.

Что ж, в преддверии матча выделяется явный фаворит, победа которого кажется вполне предсказуемым событием, но зато у другой команды очень большой коэффициент, а это сулит роскошный выигрыш в случае сенсации… Пожалуй, нельзя придумать лучшего момента, чтобы получить бонус 10 тысяч рублей от «Лиги Ставок»!

1 комментарий

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ArnoNeputevy
10 тыс. р. - Это 100 евро. Вот удивились бы игроки обоих клубов, если бы узнали о такой сумасшедшей российской ставке.
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