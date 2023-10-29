«Сити» – явный фаворит в дерби с «МЮ». Удобный момент, чтобы получить 10 тысяч рублей!

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся на «Олд Траффорд» в рамках 10-го тура Премьер-лиги.

Почти все ждут, что гости одержат победу в дерби. «Лига Ставок» дает коэффициент 1,72 на успех «горожан», в то время как на хозяев поля можно поставить с 5,00.