«Сити» – явный фаворит в дерби с «МЮ». Удобный момент, чтобы получить 10 тысяч рублей!
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся на «Олд Траффорд» в рамках 10-го тура Премьер-лиги.
Почти все ждут, что гости одержат победу в дерби. «Лига Ставок» дает коэффициент 1,72 на успех «горожан», в то время как на хозяев поля можно поставить с 5,00.
Что ж, в преддверии матча выделяется явный фаворит, победа которого кажется вполне предсказуемым событием, но зато у другой команды очень большой коэффициент, а это сулит роскошный выигрыш в случае сенсации… Пожалуй, нельзя придумать лучшего момента, чтобы получить бонус 10 тысяч рублей от «Лиги Ставок»!
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