«МЮ» – андердог в игре с «Сити». Коэффициент на победу хозяев заманчивый…

«Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в центральном матче 10-го тура Премьер-лиги.

Игра пройдет на «Олд Траффорд», но шансов справиться с действующим чемпионом Англии у хозяев мало. BetBoom предлагает поставить на «МЮ» с коэффициентом 5,27, а на «Ман Сити» – с 1,67.

Как поступить? Можно выбрать явного фаворита в лице гостей, а можно рискнуть и воспользоваться заманчивым коэффициентом на победу «Ман Юнайтед»… При любом решении вам пригодится бесплатная ставка на 1000 рублей – подарок от BetBoom!