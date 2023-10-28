Никто не знает, как сыграют «Барса» и «Реал»… А бонус 10 тысяч вы получите точно!

Главным событием выходных должен стать матч «Барселона» – «Реал Мадрид».

Давние конкуренты подходят к очному противостоянию с примерно равными шансами на успех. Коэффициент на победу хозяев у «Лиги Ставок» – 2,60, а на команду из столицы Испании можно поставить с 2,70.

В пяти последних встречах с «Реалом» «Барселоне» удалось взять верх три раза, но в двух случаях выигрывали мадридцы. Никто не знает, чем закончится класико в эту субботу… Но точно можно получить бонус – 10 тысяч рублей для новых игроков!