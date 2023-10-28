Никто не знает, как сыграют «Барса» и «Реал»… А бонус 10 тысяч вы получите точно!

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Ставки на спорт Ставки на футбол натив Футбол

Главным событием выходных должен стать матч «Барселона» – «Реал Мадрид».

Давние конкуренты подходят к очному противостоянию с примерно равными шансами на успех. Коэффициент на победу хозяев у «Лиги Ставок» – 2,60, а на команду из столицы Испании можно поставить с 2,70.

В пяти последних встречах с «Реалом» «Барселоне» удалось взять верх три раза, но в двух случаях выигрывали мадридцы. Никто не знает, чем закончится класико в эту субботу… Но точно можно получить бонус – 10 тысяч рублей для новых игроков!

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
я без тебя не буду
Привет, чем занимаешься на мой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ответ Syog1010
Все знают, что Мадридский Реал дворовая команда цирковых клоунов и Модрича с его персональной обезьяной, никаких шансов против каталонских профессионалов и кудесников мяча
Слишком жирно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий