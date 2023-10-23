Вендел после 100-го матча за «Зенит»: «Буду работать еще упорнее, чтобы приносить команде еще больше пользы и достигать с ней новых высот»
Вендел высказался после сотого матча за «Зенит».
Хавбек сине-бело-голубых поделился мнением после игры с «Крыльями Советов» (3:1) в Мир РПЛ.
— Вы сегодня провели сотый матч за «Зенит», забили 200-й и 201-й бразильские мячи сине-бело-голубых. Уделяете внимание такой статистике, важна ли она для вас?
— Приятно оставлять свой след в истории клуба! Буду работать еще упорнее, чтобы приносить команде еще больше пользы и достигать с ней новых высот.
— Что случилось в конце игры? Показалось, что вы получили травму.
— Нет, ничего серьезного! Просто почувствовал усталость и попросил замену, чтобы не подвести команду, если соперник вдруг организует быструю контратаку. Все в порядке, сейчас отдохну — и снова буду полностью готов! – сказал Вендел.
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