Вендел после 100-го матча за «Зенит»: «Буду работать еще упорнее, чтобы приносить команде еще больше пользы и достигать с ней новых высот»

Вендел высказался после сотого матча за «Зенит».

Хавбек сине-бело-голубых поделился мнением после игры с «Крыльями Советов» (3:1) в Мир .

— Вы сегодня провели сотый матч за « », забили 200-й и 201-й бразильские мячи сине-бело-голубых. Уделяете внимание такой статистике, важна ли она для вас?

— Приятно оставлять свой след в истории клуба! Буду работать еще упорнее, чтобы приносить команде еще больше пользы и достигать с ней новых высот.

— Что случилось в конце игры? Показалось, что вы получили травму.

— Нет, ничего серьезного! Просто почувствовал усталость и попросил замену, чтобы не подвести команду, если соперник вдруг организует быструю контратаку. Все в порядке, сейчас отдохну — и снова буду полностью готов! – сказал .

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