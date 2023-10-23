Вендел после 100-го матча за «Зенит»: «Буду работать еще упорнее, чтобы приносить команде еще больше пользы и достигать с ней новых высот»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вендел Футбол

Вендел высказался после сотого матча за «Зенит».

Хавбек сине-бело-голубых поделился мнением после игры с «Крыльями Советов» (3:1) в Мир РПЛ.

— Вы сегодня провели сотый матч за «Зенит», забили 200-й и 201-й бразильские мячи сине-бело-голубых. Уделяете внимание такой статистике, важна ли она для вас? 

— Приятно оставлять свой след в истории клуба! Буду работать еще упорнее, чтобы приносить команде еще больше пользы и достигать с ней новых высот.

— Что случилось в конце игры? Показалось, что вы получили травму. 

— Нет, ничего серьезного! Просто почувствовал усталость и попросил замену, чтобы не подвести команду, если соперник вдруг организует быструю контратаку. Все в порядке, сейчас отдохну — и снова буду полностью готов! – сказал Вендел.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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3 комментария

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Олег Сагайдачный
И полиция не ищет, в отличие от некоторых других лидеров.
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Любовь Мелехова
Поздравляем с 100 матчем! Хорошо отметил, будь всегда первым!
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igls54
Ещё и лучший игрок тура - однозначно. И как удачно включается в важнейших играх. Не удивлюсь дублю 11.11.23
+1
0
+1
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