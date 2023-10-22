«Ювентус» три матча не побеждает «Милан» – удастся ли прервать серию? Узнайте с бесплатной ставкой 1000 рублей от BetBoom!

«Ювентус» играет в гостях с «Миланом» в 9-м туре чемпионата Италии.

Миланцы лидируют в Серии А, выиграв 4 матча подряд, «Ювентус» идет третьим, отставая от «россонери» на 4 очка. В трех последних очных матчах зафиксировано две победы «Милана» и одна ничья.

Коэффициент на победу команды Стефано Пиоли составляет 2,32, на подопечных Массимилиано Аллегри и ничью можно зарядить с кэфом 3,26. Интересно смотрится линия за 1,96, что голы будут лишь в одни ворота, ведь туринцы не забили сопернику ни одного мяча в трех последних играх с «Миланом».

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