Тренер России U21 о бразильском турне: «Надеюсь, это придаст игрокам уверенности и покажет, куда расти дальше»
Иван Шабаров оценил выступление сборной России U21 в бразильском турне.
Российская молодежка одержала две победы и дважды сыграла вничью.
«Поездка была однозначно полезной, игроки проверили собственные силы на фоне лучших бразильских команд. Надеюсь, это придаст им уверенности и покажет, куда расти дальше.
В определенных видах подготовки нам есть чему поучиться у наших соперников. Надеюсь, положительный эмоциональный фон поможет ребятам как можно быстрее восстановиться после такого напряженного графика игр и вернуться в свои клубы в хорошем состоянии», – сказал старший тренер молодежной сборной России.
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