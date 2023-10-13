«Арсенал» почтит память жертв конфликта в Израиле и секторе Газа: «Отдадим дань уважения всем погибшим»
«Арсенал» почтит память пострадавших в конфликте Израиля и Палестины.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.
«Мы выражаем наши глубокие соболезнования всем, кто пострадал от атак в Израиле в субботу и разворачивающейся человеческой трагедии прошлой недели, унесшей невинные жизни как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы поддерживаем всех наших болельщиков и наши сообщества во всем мире, пострадавшие от этого конфликта.
Мы вспомним всех погибших и отдадим им дань уважения в предстоящих матчах женских и мужских команд против «Астон Виллы» и «Челси», – говорится в заявлении «канониров».
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