«Арсенал» почтит память жертв конфликта в Израиле и секторе Газа: «Отдадим дань уважения всем погибшим»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Политика Футбол

«Арсенал» почтит память пострадавших в конфликте Израиля и Палестины.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования всем, кто пострадал от атак в Израиле в субботу и разворачивающейся человеческой трагедии прошлой недели, унесшей невинные жизни как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы поддерживаем всех наших болельщиков и наши сообщества во всем мире, пострадавшие от этого конфликта.

Мы вспомним всех погибших и отдадим им дань уважения в предстоящих матчах женских и мужских команд против «Астон Виллы» и «Челси», – говорится в заявлении «канониров».

«Осуждаем акты насилия против мирных жителей». «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» почтят память жертв конфликта в Израиле и секторе Газа 

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2 комментария

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Bogomdor
Ой-вей что сейчас начнётся! Ведь скорбеть надо только о правильных жертвах! Остальные ведь "человекоподобные животные", как сказал министр обороны одной миролюбивой и демократичной страны. Разве можно о таких скорбеть?
+9
-2
+7
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Опа, Митяй
То на коленях валялись, теперь будут обрезания в центре поля делать
+3
0
+3
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