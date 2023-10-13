«Арсенал» почтит память жертв конфликта в Израиле и секторе Газа: «Отдадим дань уважения всем погибшим»

«Арсенал» почтит память пострадавших в конфликте Израиля и Палестины.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования всем, кто пострадал от атак в Израиле в субботу и разворачивающейся человеческой трагедии прошлой недели, унесшей невинные жизни как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы поддерживаем всех наших болельщиков и наши сообщества во всем мире, пострадавшие от этого конфликта.

Мы вспомним всех погибших и отдадим им дань уважения в предстоящих матчах женских и мужских команд против « » и « », – говорится в заявлении «канониров».

«Осуждаем акты насилия против мирных жителей». «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» почтят память жертв конфликта в Израиле и секторе Газа

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