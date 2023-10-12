Дюков об 1:0 с Камеруном: «Давно таких эмоций на матче сборной не испытывал – очень понравилось! Хотел бы отдельно поздравить Валеру и его штаб»
Президент РФС поделился впечатлениями от матча сборных России и Камеруна.
Российская команда одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Федора Чалова.
«Давно таких эмоций на матче сборной не испытывал – очень понравилось! Хотел бы поздравить всех болельщиков, ребят, но отдельно Валеру [Карпина] и его штаб», – сказал Александр Дюков.
16 октября сборная России встретится с командой Кении.
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"Глава РПЛ Алаев об 1:0 с Камеруном: «Давно не испытывал таких эмоций на матче сборной. Отдельно поздравляю Валеру и его штаб»"