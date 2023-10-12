Дюков об 1:0 с Камеруном: «Давно таких эмоций на матче сборной не испытывал – очень понравилось! Хотел бы отдельно поздравить Валеру и его штаб»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) Футбол

Президент РФС поделился впечатлениями от матча сборных России и Камеруна.

Российская команда одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Федора Чалова. 

«Давно таких эмоций на матче сборной не испытывал – очень понравилось! Хотел бы поздравить всех болельщиков, ребят, но отдельно Валеру [Карпина] и его штаб», – сказал Александр Дюков

16 октября сборная России встретится с командой Кении. 

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13 комментариев

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iPatrick
Получасом ранее:
"Глава РПЛ Алаев об 1:0 с Камеруном: «Давно не испытывал таких эмоций на матче сборной. Отдельно поздравляю Валеру и его штаб»"
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Великий Алонсо
Да уж, прям топов обыграли неимоверных, да ещё и 1:0!!!! 😂😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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hasanbeno195@icloud.com
Я что то не понял, у этих тоже методичка))
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Михаил Опякин
Поздравления Валерию и сборной👍
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Ivan Petrov
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Валеру? Это он для нас Валера,а для тебя Валерий Георгиевич
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Ковид 07.10.52
Алаев и Дюков - это одно лицо с одним тестом поздравлений.тьфу...
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Bill Zapulil
Ответ iPatrick
Получасом ранее: "Глава РПЛ Алаев об 1:0 с Камеруном: «Давно не испытывал таких эмоций на матче сборной. Отдельно поздравляю Валеру и его штаб»"
Ага, я тоже это видел) мы взломали матрицу чувак
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