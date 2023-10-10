Гендиректор «Спартака» о чемпионстве в следующем сезоне: «Работаем над этим. Недовольны местом, которое занимаем»
Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о шансах на чемпионство в будущем.
– Мы недовольны тем местом, которое занимает «Спартак».
Ребята бились в дерби. Нужно разбирать ошибки. Хороший сигнал, когда команда не проигрывает и борется, даже когда уступает по ходу матча. Это вселяет уверенность, что мы справимся с текущей ситуацией.
– «Спартак» – чемпион в следующем году?
– Мы над этим работаем, – сказал Олег Малышев.
По итогам 11 туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Нужна полузащита .На Медине и др далеко не уедешь.
Зиньковский Медина и справа молодой Денисов, он кстати хороший полузащитник. быстро развивает атаку и его открыл Абаскаль , но , он не защитник.
И конечно же края защиты.Хлусевич Рябчук-это уровень пердива.