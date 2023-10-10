Гендиректор «Спартака» о чемпионстве в следующем сезоне: «Работаем над этим. Недовольны местом, которое занимаем»

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о шансах на чемпионство в будущем.

– Мы недовольны тем местом, которое занимает « ».

Ребята бились в дерби. Нужно разбирать ошибки. Хороший сигнал, когда команда не проигрывает и борется, даже когда уступает по ходу матча. Это вселяет уверенность, что мы справимся с текущей ситуацией.

– «Спартак» – чемпион в следующем году?

– Мы над этим работаем, – сказал .

По итогам 11 туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир . Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.

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