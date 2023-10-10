Гендиректор «Спартака» о чемпионстве в следующем сезоне: «Работаем над этим. Недовольны местом, которое занимаем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Чемпионат.com Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о шансах на чемпионство в будущем.

– Мы недовольны тем местом, которое занимает «Спартак».

Ребята бились в дерби. Нужно разбирать ошибки. Хороший сигнал, когда команда не проигрывает и борется, даже когда уступает по ходу матча. Это вселяет уверенность, что мы справимся с текущей ситуацией.

– «Спартак» – чемпион в следующем году?

– Мы над этим работаем, – сказал Олег Малышев.

По итогам 11 туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.

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22 комментария

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Дмитрий9779
Уже в следующем?
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Артем Гладских
в этом ничего не займут, тут и так всё понятно
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Andrew Weird
А как же 33 очка в 11 турах?
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Ебздрогыч
Ну в этом уже были чемпионами, неужели все трехтуровое чемпионство забыли? Сейчас уже можно планировать на следующий сезон
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coldwar
А мечты о победе в этом чемпионате покрылись ржавчиной?
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Кирилл.С-Пб
Так собирались в этом вроде, не?🤣🤣🤣
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Кирилл Демченко
Ответ Евгений Кузнецов
никакое чемпионство "Спартака" Лукойлу не нужно! просто знайте это более 20 лет компания владеет клубом и за это время кучу всего навыигрывали "Зенит" и ЦСКА, а Федун и Лукойл не хотят, чтоб "Спартак" что-то выигрывал. это факт, доказанный более чем 20-летней историей "сотрудничества" Лукойла и "Спартака"
почему ?
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Александр Быкович
Ответ Дмитрий9779
Уже в следующем?
а ещё через 10 месяцев уже будут говорить про 25 год и так по кругу)))
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VolchoK
Ответ Кирилл Демченко
а у вас всегда журналисты плохие ?!
"Всегда" - слишком сильное слово, а "плохие" не совсем точное)
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VolchoK
Ответ Дмитрий9779
Уже в следующем?
ну да, чего только журналисты не придумают.
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Konstantin Zorin
Ну-ну, работайте. С Абаскалем, похоже уже наработались. С нетерпением ждём следующего гениального специалиста.
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Нужно до зимы не нервировать команду и всё будет хорошо...
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Ilya Bobrin
шо, опять?
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Пользователь Huawei
Зачем постоянно задавать такие вопросы? Чтобы потом опять с грязью смешать?
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Олег Олег
Нужно , чтобы не было внутри бунтарей умных(Джикия, и его агент) и не умных(Соболев, Зобнин)
Нужна полузащита .На Медине и др далеко не уедешь.
Зиньковский Медина и справа молодой Денисов, он кстати хороший полузащитник. быстро развивает атаку и его открыл Абаскаль , но , он не защитник.
И конечно же края защиты.Хлусевич Рябчук-это уровень пердива.
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Артем Гладских
чемпионы 3 тура...
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Spartakus1984
С Рябчуками чемпионами не стать
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Valentin Kompaneytsev
Надо сначала добиться успеха в текущем году. Похоже на этот год гендиректор поставил крест.
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Атакующий Юран
🤦🏻‍♂️
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Den_84
и потом не займут, тоже понятно и так ...цлетия ...
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