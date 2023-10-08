«Спартак» без Соболева принимает ЦСКА в дерби, а БЕТСИТИ дарит страховку ставки до 3000 рублей!

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол натив Футбол

«Спартак» встречается с ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.

Команда Гильермо Абаскаля чудовищно провела два последних матча: 0:4 от «Крыльев» в РПЛ и 0:3 от «Динамо» в Кубке. ЦСКА проиграл «Факелу» по пенальти в Кубке России и с минимальным счетом одолел «Балтику» в чемпионате, до этого четырежды сыграв вничью.

В предстоящем дерби «Спартак», тем не менее, выступает фаворитом: 2.24 против 3.30 при коэффициенте 3.60 на ничью. За 2.15 можно поставить на то, что в игре пробьют пенальти, а за 3.05 – что случится удаление (в последнем дерби красных было целых две!). Стоит отметить, что Александр Соболев пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

БЕТСИТИ застрахует ставку до 3000 рублей, так что ничто не мешает выбрать более рискованную линию!

3 комментария

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dimitrii63
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Спартак есть бренд, ибо даже в данном случае является фаворитом
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