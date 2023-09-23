«Спартак» громил «Динамо» месяц назад, сейчас он тоже фаворит

«Спартак» примет «Динамо» в очередном туре чемпионата России.

Пути команд пересекались в другом турнире месяц назад. В конце августа «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 4:1, полностью смяв соперника уже к середине первого тайма.

Хозяева считаются фаворитами и в эту субботу. BetBoom предлагает поставить на «Спартак» с коэффициентом 1,97, а на «Динамо» – с 3,59.

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