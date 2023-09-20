Шансы «МЮ» в четыре раза ниже, чем у «Баварии»

Групповой этап Лиги чемпионов только начинается, но некоторые матчи имеют огромное значение уже сейчас!

«Бавария» подходит в ранге явного фаворита к противостоянию с «Манчестер Юнайтед». БЕТСИТИ дает коэффициент 1.53 на победу хозяев, в то время как на гостей из Англии можно поставить с 6.10, а на ничью – с 4.80.

«Ман Юнайтед» пребывает в кризисе, команда проиграла три из четырех последних матчей. Но и «Бавария» не выглядит безупречной, на прошлой неделе она упустила победу над «Байером». Вам точно поможет акция БЕТСИТИ – страховка ставки на 3000 рублей!