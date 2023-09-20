Шансы «МЮ» в четыре раза ниже, чем у «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Харри Кейн Эрик тен Хаг Ставки на футбол натив Футбол

Групповой этап Лиги чемпионов только начинается, но некоторые матчи имеют огромное значение уже сейчас!

«Бавария» подходит в ранге явного фаворита к противостоянию с «Манчестер Юнайтед». БЕТСИТИ дает коэффициент 1.53 на победу хозяев, в то время как на гостей из Англии можно поставить с 6.10, а на ничью – с 4.80.

«Ман Юнайтед» пребывает в кризисе, команда проиграла три из четырех последних матчей. Но и «Бавария» не выглядит безупречной, на прошлой неделе она упустила победу над «Байером». Вам точно поможет акция БЕТСИТИ – страховка ставки на 3000 рублей!

3 комментария

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as009595@icloud.com
Шанс Мю в том что у Баварии тренер Тухель))), но здесь Тен Хааг, так что посмотрит кто хуже справится
+11
-2
+9
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Костя Кот
сенодня Кейн повеселится
+1
0
+1
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bukvoed33
Шансы есть у всех всегда. Даже в самой безнадёжной ситуации, когда у них не залетело за 90 минут почти ничего, а у тебя за две всё.Не стоит забывать об этом)
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0
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