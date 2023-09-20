«ЦСКА – главный спортивный щит нашей державы». Зюганов об армейцах

Теги ЦСКА ЦСКА премьер-лига Россия КХЛ Геннадий Зюганов Футбол

Геннадий Зюганов высказался о 100‑летнем юбилее ЦСКА.

Во вторник в Госдуме открылась выставка, посвященная юбилею клуба – «ЦСКА – 100 лет побед».

«Я считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы.

Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело.

Поздравить как человек, который всегда болел за нашу «Красную машину», дружил с Тарасовым», — сказал депутат Госдумы РФ, председатель ЦК КПРФ.

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10 комментариев

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Евгений Исаев
Ответ IlyaGrain
Ну а в остальном, спорт вне политики )
Ну, справедливости ради - он и не сказал, что ЦСКА является ведущей политической силой.
Сложно отрицать роль ЦСКА в становлении спорта как в СССР, так и в России.
+11
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shahmur
псевдокомунист и псевдоппозиционер, псевдо во всём зюганов
+11
-4
+7
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IlyaGrain
Ну а в остальном, спорт вне политики )
+4
-3
+1
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Ashton Berezin
Вся подборка новостей sports с цитатами наших политиков и чиновников - это какой-то сплошной театр абсурда
+1
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FrEeMaN88
Будет мнение другого Зюганова,что в выборах мэра участвовал ?
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werter
а че это он по-английски заговорил?
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xyg2rdwzx4
Ответ ЗЕНИТ65
Армейцы? И какое отношение они имеют к армии, кто из них служил? Это не армейцы, а клуб - бессмысленный набор букв.
Исинбаева недавно же сказала какое)
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-2
0
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Pok_Toholo
Ответ ЗЕНИТ65
Армейцы? И какое отношение они имеют к армии, кто из них служил? Это не армейцы, а клуб - бессмысленный набор букв.
А питерский клуб какое отношение имеет к марке советского фотоаппарата?
0
0
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