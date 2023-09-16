«Интер» – фаворит дерби с «Миланом», а BetBoom дарит до 7000 рублей новым клиентам

«Интер» принимает «Милан» в 4-м туре чемпионата Италии.

Миланские клубы набрали на старте сезона по 9 очков, выиграв по 3 своих матча, и занимают первое и второе места в таблице Серии А. В 5 последних дерби сильнее был «Интер»: 4 сухие победы подряд, «Милан» сумел выиграть только один из этих матчей – год назад как раз в сентябре.

«Нерадзурри» – фаворит и предстоящей встречи в глазах букмекеров: 2,13 против 3,46 в пользу команды Симоне Индзаги. Оба клуба прилично забивают в первых матчах, так что «тотал больше 2,5» за 1,9 также выглядит интересным вариантом.

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