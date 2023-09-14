Невилл о сексистских комментариях после обмена аккаунтами с футболисткой Скотт: «Гендерным предубеждениям нет места в футболе»

Гари Невилл выступил против гендерных предубеждений.

Бывший футболист сборной Англии обменялся аккаунтами в твиттере в рамках социального эксперимента с футболисткой Джилл Скотт. В ходе эксперимента Невилл публиковал твиты о футболе с аккаунта Скотт и получал сексистские комментарии.

«Мы хотели проверить, насколько по-разному относятся к мужчинам и женщинам в интернете. То, что произошло, было, к сожалению, предсказуемо!

Важное напоминание: гендерным предубеждениям нет места в футболе», – написал Невилл в твиттере.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS