Невилл о сексистских комментариях после обмена аккаунтами с футболисткой Скотт: «Гендерным предубеждениям нет места в футболе»

Теги Гари Невилл премьер-лига Англия Джилл Скотт соцсети Twitter Футбол

Гари Невилл выступил против гендерных предубеждений.

Бывший футболист сборной Англии обменялся аккаунтами в твиттере в рамках социального эксперимента с футболисткой Джилл Скотт. В ходе эксперимента Невилл публиковал твиты о футболе с аккаунта Скотт и получал сексистские комментарии.

«Мы хотели проверить, насколько по-разному относятся к мужчинам и женщинам в интернете. То, что произошло, было, к сожалению, предсказуемо!

Важное напоминание: гендерным предубеждениям нет места в футболе», – написал Невилл в твиттере.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ну учитывая как Невилл "ыксперт", то со своего аккаунта ему просто писали что он дебил, а там писали что он женщина дебил.

Эксперимент неудачный, берите компетентных людей чтобы выявить сексизм.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
В случае Невила речь о поле. Умничал бы он со своего аккаунта , то ему бы напомнили что он физрук и как он опозорился в Валенсии
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ночной кошмар Логинова
Невилл разбирается в футболе хуже женщин, аккаунт еще дешево отделался
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Сизов
Ответ Артем Русанов
Комментарий удален модератором
потому что то, чем отличаются, они там теперь называют просто bonus hole
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Русанов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
И я так понимаю, это только начало?Б
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Может Невилл и с Санчо менялся аккаунтами)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий