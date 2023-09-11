«Барса» выразила соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Каталонии. 7 человек попали под поезд, переходя пути в неположенном месте при плохой видимости, четверо погибли на месте

Теги Барселона Ла Лига происшествия Футбол

«Барселона» выразила соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Монмело.

Инцидент произошел вечером в воскресенье городе Монмело в 20 километрах от Барселоны.

Как сообщает La Razon, пригородный поезд сбил компанию из 7 человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте в условиях плохой видимости. 4 человека погибли на месте, еще трое были госпитализированы. В поезде на момент происшествия находилось 150 пассажиров, ни один из которых не пострадал.

Жертвы, предположительно, возвращались с фестиваля техно-музыки, проходившего на автодроме неподалеку от места происшествия.

«Барселона» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким жертв трагической железнодорожной аварии сегодня вечером в Монмело. А также направляет всю поддержку и силы пострадавшим», – говорится в сообщении клуба в твиттере.

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11 комментариев

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rigobersong
Соболезнования надо машинисту выразить, дать ему оплачиваемый долгосрочный отпуск и работу со специалистами, из-за этих неадекватов теперь у человека до конца жизни горе будет!:)
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Homelender_666
Тяжело в это поверить, но я согласен с ригоберкой. Жаль мужика, ну а этим ребятам однозначно выдать премию Дарвина.
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Представляю в каком состоянии находились эти ребята.
У каждого машиниста тоже есть своё кладбище, не только у хирургов.
+5
-1
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Пашка Донофф
Учитывая откуда они шли, не сложно понять что у них пелена перед глазами была. Но что удивляет: ни один из семерых намека на поезд не увидел
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savik-A.M.
Это у них видимо норма ( Новость за 2010 год - 24 июня, . В пригороде испанского города Барселона поезд сбил десятки человек, 12 из них погибли, 17 ранены, сообщают информагентства. Инцидент произошел в среду в 23.30 по местному времени на станции в городе Кастельдефельс. Пассажирский поезд дальнего следования сбил людей, переходящих железнодорожные пути. Как рассказал представитель властей Каталонии, незадолго до трагедии люди вышли из пригородного поезда и решили перейти пути не по подземному переходу. По сообщениям местных СМИ, большинство из попавших под поезд - молодежь, которая прибыла в Кастельдефельс на пляжную вечеринку, посвященную Дню святого Иоанна.
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Ответ savik-A.M.
Это у них видимо норма ( Новость за 2010 год - 24 июня, . В пригороде испанского города Барселона поезд сбил десятки человек, 12 из них погибли, 17 ранены, сообщают информагентства. Инцидент произошел в среду в 23.30 по местному времени на станции в городе Кастельдефельс. Пассажирский поезд дальнего следования сбил людей, переходящих железнодорожные пути. Как рассказал представитель властей Каталонии, незадолго до трагедии люди вышли из пригородного поезда и решили перейти пути не по подземному переходу. По сообщениям местных СМИ, большинство из попавших под поезд - молодежь, которая прибыла в Кастельдефельс на пляжную вечеринку, посвященную Дню святого Иоанна.
Ппц, 29 человек, щас прям они "переходили" ЖД - чалили по шпалам, заодно приняв на грудь спиртного и/или веществ.
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ARIGAMI ARIGAMI
Соболезнования родным и близким
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savik-A.M.
как можно сбить семь человек на полотне шириной полтора метра ?
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d3fstqd
как вообще можно попасть под поездом в количестве 7ми человек? Тут скорее люди "под чем-то" по путям гуляли, а не переходили
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optimus primus
Ответ savik-A.M.
как можно сбить семь человек на полотне шириной полтора метра ?
возможно, их была толпа, постепенно переходившая пути. в тот конкретный момент на этом полотне оказались именно эти семеро
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