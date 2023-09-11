«Барса» выразила соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Каталонии. 7 человек попали под поезд, переходя пути в неположенном месте при плохой видимости, четверо погибли на месте
«Барселона» выразила соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Монмело.
Инцидент произошел вечером в воскресенье городе Монмело в 20 километрах от Барселоны.
Как сообщает La Razon, пригородный поезд сбил компанию из 7 человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте в условиях плохой видимости. 4 человека погибли на месте, еще трое были госпитализированы. В поезде на момент происшествия находилось 150 пассажиров, ни один из которых не пострадал.
Жертвы, предположительно, возвращались с фестиваля техно-музыки, проходившего на автодроме неподалеку от места происшествия.
«Барселона» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким жертв трагической железнодорожной аварии сегодня вечером в Монмело. А также направляет всю поддержку и силы пострадавшим», – говорится в сообщении клуба в твиттере.
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