«Барса» выразила соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Каталонии. 7 человек попали под поезд, переходя пути в неположенном месте при плохой видимости, четверо погибли на месте

«Барселона» выразила соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Монмело.

Инцидент произошел вечером в воскресенье городе Монмело в 20 километрах от Барселоны.

Как сообщает La Razon, пригородный поезд сбил компанию из 7 человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте в условиях плохой видимости. 4 человека погибли на месте, еще трое были госпитализированы. В поезде на момент происшествия находилось 150 пассажиров, ни один из которых не пострадал.

Жертвы, предположительно, возвращались с фестиваля техно-музыки, проходившего на автодроме неподалеку от места происшествия.

« » выражает глубочайшие соболезнования родным и близким жертв трагической железнодорожной аварии сегодня вечером в Монмело. А также направляет всю поддержку и силы пострадавшим», – говорится в сообщении клуба в твиттере.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS