«Спартак» обыграет сборную мира? Следите за Лигой Легенд с бонусом 10 тысяч рублей!

«Спартак» и сборная мира встретятся в матче Лиги Легенд.

Игра посвящена памяти Ильи Цымбаларя – одного из любимых болельщиками футболистов 90-х.

На поле выйдут Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Александр Самедов, Робсон и многие другие.

Соперниками красно-белых станут звезды, в разное время выступавшие в чемпионатах России. Спартаковцев будут возглавлять Олег Романцев и Станислав Черчесов, а во главе сборной мира встанет Массимо Каррера.

Настоящие чемпионы всегда стремятся выигрывать, а значит вопрос о победителе отнюдь не праздный! Поставить на «Спартак» можно с коэффициентом 2,20, на сборную мира – с 3,00, на ничейный исход – с 4,10.

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