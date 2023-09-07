Нидерланды – Греция. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Сборная Нидерландов примет сборную Греции в 5-м туре квалификации Евро-2024.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Евро-2024
Отборочный турнир
5-й тур
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.45, «Филипс Стадион»
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