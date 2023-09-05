Пономарев о болельщиках: «В советское время, когда мяч катали поперек или отдавали вратарю, стояли гул и свист на трибунах. А сейчас фанаты плевать хотели на футбол, приходят поорать и подраться»
Владимир Пономарев недоволен тем, как современные болельщики понимают футбол.
«Зрители уже воспитаны так, что не понимают атакующего футбола. У нас в советское время, когда мяч катали поперек или отдавали вратарю, стоял гул невозможный на трибунах! Люди свистели, потому что понимали футбол!
А сейчас что? Фанаты понимают футбол? Да плевать они хотели на футбол, они приходят поорать и подраться, вот и все.
Нет настоящих любителей футбола, которые бы в нем разбирались. Люди любят просто смотреть на забитые голы, а чтобы разбираться — где какая комбинация сыграна, какие действия игроки совершают и так далее, этого нет. Давно нет», — сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Как мы играли, какой это был футбол! Ух, я помню, берешь мяч, идешь по краю: где свои, где чужие, где стадион – от всех уходишь, на взлет идешь, от земли отрываешься.
«Смотрю: мяч летит сверху, я его принимаю на голову, а это кирпич. В пыль. В пыль – не голова, а кирпич в пыль».
«Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе?».
«Я был самый грязный. Был виртуоз, но был самый грязный. Я без гола не уходил – они заканчивали игру, я забивал гол. Не мог я уйти без гола».
«Я из девяти пенальти тебе девять в девятку положу. Я сигареты вышибаю изо рта с 30 метров».
А сейчас какой футбол? Это балет! Это балерины кривоногие! Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю».
Буду теперь хоть иногда отвлекаться от драк на трибунах