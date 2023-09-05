Пономарев о болельщиках: «В советское время, когда мяч катали поперек или отдавали вратарю, стояли гул и свист на трибунах. А сейчас фанаты плевать хотели на футбол, приходят поорать и подраться»

Владимир Пономарев недоволен тем, как современные болельщики понимают футбол.

«Зрители уже воспитаны так, что не понимают атакующего футбола. У нас в советское время, когда мяч катали поперек или отдавали вратарю, стоял гул невозможный на трибунах! Люди свистели, потому что понимали футбол!

А сейчас что? Фанаты понимают футбол? Да плевать они хотели на футбол, они приходят поорать и подраться, вот и все.

Нет настоящих любителей футбола, которые бы в нем разбирались. Люди любят просто смотреть на забитые голы, а чтобы разбираться — где какая комбинация сыграна, какие действия игроки совершают и так далее, этого нет. Давно нет», — сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.

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