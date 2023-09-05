Пономарев о болельщиках: «В советское время, когда мяч катали поперек или отдавали вратарю, стояли гул и свист на трибунах. А сейчас фанаты плевать хотели на футбол, приходят поорать и подраться»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев недоволен тем, как современные болельщики понимают футбол.

«Зрители уже воспитаны так, что не понимают атакующего футбола. У нас в советское время, когда мяч катали поперек или отдавали вратарю, стоял гул невозможный на трибунах! Люди свистели, потому что понимали футбол!

А сейчас что? Фанаты понимают футбол? Да плевать они хотели на футбол, они приходят поорать и подраться, вот и все.

Нет настоящих любителей футбола, которые бы в нем разбирались. Люди любят просто смотреть на забитые голы, а чтобы разбираться — где какая комбинация сыграна, какие действия игроки совершают и так далее, этого нет. Давно нет», — сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
из какой палаты дед?
+50
-3
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА1960
Дааа, вот раньше был футбол!
Как мы играли, какой это был футбол! Ух, я помню, берешь мяч, идешь по краю: где свои, где чужие, где стадион – от всех уходишь, на взлет идешь, от земли отрываешься.

«Смотрю: мяч летит сверху, я его принимаю на голову, а это кирпич. В пыль. В пыль – не голова, а кирпич в пыль».

«Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе?».

«Я был самый грязный. Был виртуоз, но был самый грязный. Я без гола не уходил – они заканчивали игру, я забивал гол. Не мог я уйти без гола». 

«Я из девяти пенальти тебе девять в девятку положу. Я сигареты вышибаю изо рта с 30 метров».

А сейчас какой футбол? Это балет! Это балерины кривоногие! Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю».
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sp.msk.86
Подраться))) он в каком году?)
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Дядя ТУРА
из какой палаты дед?
Имени Кавазашвили.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
В футболе ещё комбинации какие то есть что ли? Я думал просто мужики мяч пинают туда сюда, типа нападающие нападают, защитники защищаются.
Буду теперь хоть иногда отвлекаться от драк на трибунах
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ладно, 83 года человеку. Это много, нужно с пониманием относиться. Зачем газетчики к нему обратились вообще?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ответ Дядя ТУРА
из какой палаты дед?
он, сам этого не понимает)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Хорошо, хорошо, скажите ещё, а как в Америке!? Советское время и Америка, те метрики, по которым бесконечно должно и не должно жить общество.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
okkervil
Ответ charly_54
Давно он видел драки то на стадионах?
Усилим вопрос.Стадион он когда видел?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Сейчас игра в пас с голкипером считается «умным футболом», но в советские годы мало кто из голкиперов умел хорошо играть ногами , как и сейчас большинство голкиперов не умеет играть в футбол. Далеко ходить не будем - вспомним ляп Кержакова . Ветеран прав , многие не разбираются в футболе, как , например, я сам . Но я хотя бы смотрю футбол и мне нравятся комбинации , пас в отрыв , выверенные диагонали , позиционные атаки , атаки сходу . А что видят молодые люди с голым торсом прыгающие весь матч , что можно увидеть ? Например , когда мяч откатывают на Шунина, то я всегда мандражирую , что Антон насрет и думаю , что лучше этого не делать . Хотя , наверное , это имеет смысл быть при быстрых краях и быстрой атаке . Ветеран пожилой человек и видит через призму сыгранных матчей , надо относится с пониманием и без оскорблений . Никто из нас не знает какой овощ мы будем из себя представлять в 83 года .
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly_54
Давно он видел драки то на стадионах?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yujanin
те что подраться бастует против фан уйди, так что всё как в советское время
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Ковтун
Разморозили дедка.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
При всем уважении, это большое заблуждение и непонимание трибунных реалий
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Погодин
уровень футбола упал и это факт. Мастеров практически нет, приходится из-за границы привозить.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olander
Ответ sp.msk.86
Подраться))) он в каком году?)
В каком мире, скорее
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Пушкарев
Ответ Денис Погодин
уровень футбола упал и это факт. Мастеров практически нет, приходится из-за границы привозить.
А кто мешает растить мастеров? Сейчас самое время
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivas715
При всем уважении к старшему поколению, но многие сами сделали так, что после фразы "у нас в советское время" никто уже дальше не слушает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Как подраться а как же фан уйди?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фахитос
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дядя ТУРА
из какой палаты дед?
из царской
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Дядя ТУРА
из какой палаты дед?
3-ей советской
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimamak10
У фанатов нет фан айди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vvild
Я то в советские времена ООООО!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Пушкарев
Ответ Owen_the_Simple
Ладно, 83 года человеку. Это много, нужно с пониманием относиться. Зачем газетчики к нему обратились вообще?
Для разнообразия ) Мостовой достал видимо уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мансур Абдрахимов
Это уже старческий маразм, господа!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий