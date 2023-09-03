На матче ЦСКА – «Зенит» ожидается более 20 тысяч болельщиков

Более 20 тысяч болельщиков ожидается на матче между ЦСКА и «Зенитом».

Встреча в рамках Мир РПЛ состоится 3 сентября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Ажиотаж очень серьезный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что‑то найти – мы открыли еще один сектор для продажи.

Ожидаем более 20 тысяч болельщиков, всех очень ждем и просим приезжать заранее – будет крутой матчдэй и до самой игры», – сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

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