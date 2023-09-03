На матче ЦСКА – «Зенит» ожидается более 20 тысяч болельщиков

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Матч ТВ Кирилл Брейдо Футбол

Более 20 тысяч болельщиков ожидается на матче между ЦСКА и «Зенитом».

Встреча в рамках Мир РПЛ состоится 3 сентября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Ажиотаж очень серьезный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что‑то найти – мы открыли еще один сектор для продажи.

Ожидаем более 20 тысяч болельщиков, всех очень ждем и просим приезжать заранее – будет крутой матчдэй и до самой игры», – сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

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23 комментария

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тралмейстер
Ответ Спартак сила
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Такими, как СМ, точно быть не хотим. Ваше величие заканчивается после 3-х туров. Дальше - Петросян!
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Артём Амирджанян
Ответ sd4fmwrvz8
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Болельщики спартака будут болеть за принципиального соперника, лишь бы Зенит проиграл🤦‍♂️
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Майский вечер в Лиссабоне
Ответ Любовь Мелехова
А если бы не было фан-уйди, то было бы в два раза больше.
Вместимость стадиона ЦСКА около 30 тысяч. По факту без учета пустой фанатской трибуны будет биток.
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тралмейстер
Ответ Артём Амирджанян
Болельщики спартака будут болеть за принципиального соперника, лишь бы Зенит проиграл🤦‍♂️
Чем бы дитя не тешилось...Вы хоть зубы сотрите от злости, нам на это тьфу и растереть. (Краснодар икается?). А победит пусть сильнейший.
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Александр Жердин
Ответ Спартак сила
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Мальчик, запомни в России не было и нет великих. Их в мире - по пальцам пересчитать. В чём величие пассажиров из Тарасовки? В том, что после их вояжа зарубежные СМИ пишут : "К нам приехал мусор с Родины водки"?
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Александр Беляков
Но это же просто Зенит ...
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savvaresh
Ответ *MVP*
мда, вот это успех. года три назад на такой матч илет было за неделю не достать, только если с перекупами связаться перед игрой
Вообще-то успех. Да и даже до ковида, больше 26800 человек на матч ЦСКА-Зенит не собиралось. В 2018 году вообще 23836. Сейчас будет цифра близкая к этой, несмотря на бойкот фанатов. Ну и сейчас за три дня до матча в продаже были билеты на оставшуюся "фанатку", причём только на верхний ярус, и отдельные места на угловых секторах на центральных трибунах. Такого не было даже на матче со Спартаком осенью прошлого года, когда фан айди ещё не нужен был
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riverman1980
Открыли бы продажу на фанатку был бы аншлаг. Ничего удивительного: приезжает самый популярный в Москве клуб после Реала )
+5
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Любовь Мелехова
А если бы не было фан-уйди, то было бы в два раза больше.
+5
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savvaresh
Ответ Buhoy
Да, все верно. Клуб подстраивается и не выставляет ценник по 7000 руб. на верхний ярус центральных трибун, вот люди и идут смотреть. Раньше стоимость билетов на такие матчи была чрезмерной.
Я очень удивился ценам. Там где-то 3500 был самый дорогой билет на низ на центр, а на фанатку 700. При этом недавно Спартак дома с Зенитом играл и у них цены просто заоблачные были. 6000 на центр, а на фанатку оставшуюся 1500. Разница почти в два раза
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mg2000
Вперед, Почта России!!!
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Ранальду с пивком
Ответ Пикачу82
Те кто душой с клубом, они ходят на стадион и поддерживают команду! Вот именно пойти на поводу у хулиганов и поддержать бойкот это плевок в команду! Пусть ходят люди кто хочет на трибуну и поддерживают клуб, зачем трибуне пустовал? Отморозки все равно туда больше никогда не вернутся.
Сидеть грызть семечки 90 минут (и то если с работы отпустят , и то если пару косарей не зажелтишь вместо пива) это не поддержка .
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savvaresh
Ответ Пикачу82
Те кто душой с клубом, они ходят на стадион и поддерживают команду! Вот именно пойти на поводу у хулиганов и поддержать бойкот это плевок в команду! Пусть ходят люди кто хочет на трибуну и поддерживают клуб, зачем трибуне пустовал? Отморозки все равно туда больше никогда не вернутся.
У ЦСКА одни из самых лояльных к клубу фанатов. Поэтому клуб их уважает и не открывает на их сектора продажи. Думаю, сезона через два, а, может, вообще в следующем, часть фанов у ЦСКА вернутся, несмотря на фан айди
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Пикачу82
Ответ savvaresh
У ЦСКА одни из самых лояльных к клубу фанатов. Поэтому клуб их уважает и не открывает на их сектора продажи. Думаю, сезона через два, а, может, вообще в следующем, часть фанов у ЦСКА вернутся, несмотря на фан айди
Я тебе больше скажу, часть фанатов уже ходит на стадион, но не на фанатку и не афиширует это.
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Пикачу82
Ответ Ранальду с пивком
Не болельщик ЦСКА , но это плевок в тех кто живет клубом, у кого действительно сердце полностью красно-синее. Заменить кем? Чувачками , которые увидят ценник на билет , придут с семечками , посмотрят футбол и уйдут по скорее , чтобы в метро запрыгнуть ? Круто
Те кто душой с клубом, они ходят на стадион и поддерживают команду! Вот именно пойти на поводу у хулиганов и поддержать бойкот это плевок в команду! Пусть ходят люди кто хочет на трибуну и поддерживают клуб, зачем трибуне пустовал? Отморозки все равно туда больше никогда не вернутся.
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*MVP*
мда, вот это успех. года три назад на такой матч илет было за неделю не достать, только если с перекупами связаться перед игрой
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sd4fmwrvz8
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Buhoy
Ответ savvaresh
Вообще-то успех. Да и даже до ковида, больше 26800 человек на матч ЦСКА-Зенит не собиралось. В 2018 году вообще 23836. Сейчас будет цифра близкая к этой, несмотря на бойкот фанатов. Ну и сейчас за три дня до матча в продаже были билеты на оставшуюся "фанатку", причём только на верхний ярус, и отдельные места на угловых секторах на центральных трибунах. Такого не было даже на матче со Спартаком осенью прошлого года, когда фан айди ещё не нужен был
Да, все верно. Клуб подстраивается и не выставляет ценник по 7000 руб. на верхний ярус центральных трибун, вот люди и идут смотреть. Раньше стоимость билетов на такие матчи была чрезмерной.
0
0
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Никита Самарин
Ждём 🔥🔥🔥 матча!
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