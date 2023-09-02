Черчесов о 60-летии: «Уже не юнец, но сил еще хватает. Надеюсь, главные победы впереди»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов поделился планами на будущее.

Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 60 лет.

«Я уже не юнец, но сил еще хватает. Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами.

И игроком, и тренером удалось достичь многих вещей, но надеюсь, что главные победы впереди», — сказал Черчесов.

Последним местом работы тренера был «Ференцварош», с которым он дважды подряд становился чемпионом Венгрии.

Ранее Черчесов также возглавлял «Легию», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину» и «Спартак».

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20 комментариев

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Усатый КозлоБык ©
Ответ Алексей Петров
С днем рождения, Станислав Саламович , родной ты наш!!! Здоровья, спортивного долголетия , завоевать тебе еще много побед!!!
Спасибо, бро!
Оч приятно!
+40
0
+40
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Алексей Петров
С днем рождения, Станислав Саламович , родной ты наш!!! Здоровья, спортивного долголетия , завоевать тебе еще много побед!!!
+19
-2
+17
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Усатый КозлоБык ©
Ответ динамовец1923
Спасибо за Испанию
Да не за что, братан!!!
Это же наша страна!!! 🇷🇺
+14
0
+14
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Дмитрий Пузырёв
Здоровья тебе, Саламыч! Ты крут, и как футболист, и как тренер. Кто бы что не говорил...
От души, братан! ✌🏻
+6
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+6
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Антимосковский
Ответ градус ненависти
Это скорее к Акинфееву и испанской федерации футбола, оставившей сборную без тренера
а еще де хеа, аспасу, дзюбе и 50 другим поводам не признать вклад Черчесова в победу сборной.
+6
0
+6
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динамовец1923
Спасибо за Испанию
+5
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+5
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Дмитрий Пузырёв
Здоровья тебе, Саламыч! Ты крут, и как футболист, и как тренер. Кто бы что не говорил...
+5
0
+5
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Stanislav Cherchesov
💪
+6
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Сергей48
Станислав Саламович, с юбилеем! Прекрасно помню вашу игру, в бытность футболистом! Вы были отличным спортсменом! Здоровья и долголетия!
Спасибо, братуха! ✊🏻
+4
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Усатый КозлоБык ©
Ответ ericssons
Ждём в Спартаке!
Не надо
Там Гильеромо! Он классный тренер и пацан!
+3
-1
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инок
Хотя никогда не был его поклонником от души поздравляю Станислава Саламовича с днюхой и желаю ему крепкого здоровья и долголетия, в том числе и спортивного.
+1
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Любитель побеждать
60 лет ***. Еще вчера кажется смотрел как он пропускает тот легендарный гол в ЛЧ от Ливерпуля или в отборе к Евро от Ковтуна. Офигеть. Не успеем моргнуть как Акинфееву будет 60, но и мы сами тогда уже будем пенсионерами, ежели дотянем.
0
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Сергей48
Станислав Саламович, с юбилеем! Прекрасно помню вашу игру, в бытность футболистом! Вы были отличным спортсменом! Здоровья и долголетия!
+1
-1
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Евгений Кузнецов
эх, как быстро летит время...

а ведь, казалось бы, ещё вчера он стоял в воротах сборной в матче с Исландией и увидел с идеальной позиции лучший гол в карьере Юрия Ковтуна!
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Pb-SE
Ответ градус ненависти
Это скорее к Акинфееву и испанской федерации футбола, оставившей сборную без тренера
Тренер целоваться отказался
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Сергей48
Ответ Усатый КозлоБык ©
Спасибо, братуха! ✊🏻
👍🤝 плюсик поставил за юмор!😁
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Денис Ширинов
Ответ Любитель побеждать
60 лет ***. Еще вчера кажется смотрел как он пропускает тот легендарный гол в ЛЧ от Ливерпуля или в отборе к Евро от Ковтуна. Офигеть. Не успеем моргнуть как Акинфееву будет 60, но и мы сами тогда уже будем пенсионерами, ежели дотянем.
Пенсионером ты будешь в 65
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