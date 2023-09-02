Черчесов о 60-летии: «Уже не юнец, но сил еще хватает. Надеюсь, главные победы впереди»
Станислав Черчесов поделился планами на будущее.
Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 60 лет.
«Я уже не юнец, но сил еще хватает. Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами.
И игроком, и тренером удалось достичь многих вещей, но надеюсь, что главные победы впереди», — сказал Черчесов.
Последним местом работы тренера был «Ференцварош», с которым он дважды подряд становился чемпионом Венгрии.
Ранее Черчесов также возглавлял «Легию», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину» и «Спартак».
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Оч приятно!
Это же наша страна!!! 🇷🇺
Там Гильеромо! Он классный тренер и пацан!
а ведь, казалось бы, ещё вчера он стоял в воротах сборной в матче с Исландией и увидел с идеальной позиции лучший гол в карьере Юрия Ковтуна!