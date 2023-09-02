Черчесов о 60-летии: «Уже не юнец, но сил еще хватает. Надеюсь, главные победы впереди»

Станислав Черчесов поделился планами на будущее.

Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 60 лет.

«Я уже не юнец, но сил еще хватает. Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами.

И игроком, и тренером удалось достичь многих вещей, но надеюсь, что главные победы впереди», — сказал Черчесов.

Последним местом работы тренера был «Ференцварош», с которым он дважды подряд становился чемпионом Венгрии.

Ранее Черчесов также возглавлял «Легию», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину» и «Спартак».

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