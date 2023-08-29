«Спартак» – фаворит в игре с «Динамо». Серия неудач красно-белых закончится?

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на футбол натив Футбол

«Спартак» и «Динамо» поспорят за сердца московских болельщиков в матче Кубка России.

Красно-белые в последнее время не блещут. В рамках чемпионата они проиграли «Уралу» и «Зениту» и довольствовались нулевой ничьей с «Ахматом», выпав из группы лидеров. Но неудачная серия может закончиться как раз в матче с «Динамо»! БЕТСИТИ предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 2.04.

Шансы «Динамо» котируются ниже. Коэффициент на победу гостей – 3.60. Но не стоит забывать, что в прошлом сезоне бело-голубые не уступили давним конкурентам ни в одной из двух очных встреч…

У каждой из команд есть свои козыри и слабые места, а вот у БЕТСИТИ минусов нет, только плюсы! Вам гарантирована страховка ставки на сумму 3000 рублей!

1 комментарий

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TFP_Sports
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ftmems/3186119.html
Главная интрига - Генич Бинго!
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