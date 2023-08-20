В матче «Спартака» и «Зенита» нет явного фаворита. Выбирайте свою ставку на главный матч уикенда, а БЕТСИТИ предложит страховку до 3000 рублей!

«Спартак» играет с «Зенитом» в 5-м туре чемпионата России.

Красно-белые опережают соперника в таблице, но разница не такая уж существенная – два очка.

Хотя «Спартак» не выигрывал у «Зенита» в РПЛ довольно давно, с 2017-го, в предстоящем матче явного фаворита букмекеры не видят. На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить за 2,55, а на подопечных Сергея Семака – за 2,75, за ничью дают 3,70. Интересно смотрятся варианты «обе забьют» за 1,56 и ставка на то, что в игре будет назначен пенальти – 2,15 (а коэффициент на реализованный 11-метровый составляет 2,55!).

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